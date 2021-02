Ancora un episodio violento nella zona del parcheggio Ippocastano di Como dopo le ripetute sollecitazioni dei nostri lettori in queste settimane ad intervenire. E dopo le foto (qui sotto)) che alcuni di loro ci hanno spedito sullo stato di degrado della zona.Ieri, durante un consueto controllo, una pattuglia delle volanti della Questura ha identificato tre giovani extracomunitari che si trovavano sull’area.

Due di loro sono risultati regolare sul territorio italiano e si sono subito allontanati. Il terzo, invece, è risultato irregolare e si è innervosito: ha cercato di sfuggire al controllo scagliandosi contro i poliziotti. Un agente è caduto rovinosamente a terra e ha riportato lesioni alla spalla con prgnosi di 10 giorni. Il giovane aggressore, gambiano di 23 anni e con precedenti, è stato portato in questura. E’ stato arrestato e portato in carcere in attesa del processo che si svolgerà nei prossimi giorni.