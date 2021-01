L’aggressione di qualche giorno fa in zona Zan Rocco a Como, con un ragazzo somalo ferito con una bottiglia in testa. Dopo approfondite indagini e ricerca degli autori, la stazione di Como dei carabinieri ha denunciato due connazionali della vittima (non grave) per rapina per un telefono cellulare. I due sono M.M.A classe 1998 irregolare sul territorio nazionale e A.K. classe 1985 anch’egli irregolare.

