Ancora una nottata movimentata in piazza Volta a Como.Una settimana dopo le immagini riprese da alcuni residenti che hanno fatto infuriare tante persone, chi abita in zona per primi. Anche ieri sera i problemi non sono mancati. Schiamazzi e rumori, ma anche litigi. Un ragazzo 21enne è stato aggredito ed è rimasto ferito – in modo non grave – dopo la mezzanotte.

Foto 2 di 2



Necessario l’intervento dell’ambulanza 118 per il suo trasporto in ospedale al Valduce in osservazione. Non è grave, ma la conferma – l’ennesima – che in zona la situazione è delicata. Rabbia e nuove proteste in redazione da noi da parte delle persone che vicino vicino a piazza Volta.