Open Day digitale Liceo Musicale Coreutico“Giuditta Pasta” 

Sabato 28 novembre il Liceo Musicale Coreutico“Gi uditta Pasta” di Como presenta l’ offerta formativa per l’Anno Scolastico 2021-2022

L’Open Day digitale si terrà sulla piattaforma Zoom alle ore 14.30

Como, 23 novembre 2020 – Sabato 28 novembre il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta apre le sue porte attraverso la piattaforma zoom ai giovani ballerini e musicisti di tutta Italia, dando la possibilità di conoscere l’offerta didattica e l’ampio ventaglio di corsi formativi e le masterclass con noti artisti sulla scena internazionale, che offre la scuola. La presentazione sarà condotta dalla direttrice, preside e fondatrice Roberta Di Febo insieme a Gaia Golfieri, vicepreside e docente di letteratura italiana, storia e geografia, Sarah Pedraglio, docente di matematica, scienze naturali e fisica, Daisy Citterio, responsabile sezione musicale, e Ambra Lo Turco, responsabile sezione coreutica.

L’evento sarà l’occasione per aprire un dialogo in diretta tra gli studenti interessati ed i docenti di materia. L’Open Day sarà anche un modo per visitare in modo virtuale la sede artistica nello splendido Palazzo Valli Bruni di via Rodari, anche sede dell’Accademia di Musica e Danza Giuditta Pasta, il tutto reso possibile da un sistema di tecnologia avanzata dedicata alla ripresa audiovisiva e alla diffusione digitale in live streaming.

Per poter accedere all’evento è necessario registrarsi su zoom:

Meeting ID: 81444214575, Passcode 639024

Il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” istituito a Como nel 2013, è un punto di riferimento sulla scena, essendo uno dei pochi Licei riconosciuto dal Ministero con entrambe le sezioni: una dedicata alla Musica ed una dedicata alla Danza, oltre a presentare un’accurata offerta delle materie tradizionali.

Roberta Di Febo, direttrice e fondatrice del Liceo sottolinea: “Siamo felici di aprire le porte della nostra scuola, anche se per il momentosolo virtualmente, così da poter presentare la nostra realtà scolastica, unica nel suo genere grazie alle tante iniziative proposte e alla qualità didattica ed artistica proposta”. “Ringrazio i docenti della scuola che parteciperanno con me a questo dialogo aperto”.

Per info e prenotazioni: opendaygiudittapasta@gmail.con