C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD – Cinema all’aperto

La rassegna 35mm TRA LA LUNA E LE STELLE del Cinema Gloria

presenta:

16, 17 e 18 settembre ore 21.00

C’era una volta…a Hollywood

Film di Quentin Tarantino

Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski, è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff Booth, stuntman che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a Spahn Ranch. Controfigura e chauffeur di Dalton, Cliff vive in una roulotte con una cane disciplinato e fedele proprio come lui che da anni ammortizza le cadute e i rovesci dell’amico. E l’ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall’altra parte dell’oceano per girare un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, Rick e Cliff tornano a Los Angeles dove li attende la notte più calda del 1969.

L’ingresso è consentito solo tramite prevendita online.

I biglietti si possono acquistare su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ 0,20€ commissioni prevendita)

Cortile del Museo storico Giuseppe Garibaldi piazza Medaglie d’Oro – Como

ATTENZIONE:

– In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La comunicazione verrà data via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall’inizio della proiezione.

– Nel caso in cui la proiezione verrà interrotta per improvviso maltempo ogni spettatore riceverà via mail un biglietto omaggio da utilizzare al Cinema Gloria per la stagione 2020/2021

