68 multe su 1700 persone controllate. Ed anche un esecizio commerciale chiuso su 264 verificafti. Ecco i dati dell’ultima settimana di controlli su strade ed attività commerciali della provincia. Il report fornito oggi dalla Prefettura di Como

Foto 3 di 3





L’evoluzione della situazione epidemiologica e la persistente presenza di casi di COVID-19 sul territorio nazionale impongono di adottare ogni misura idonea al contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto, in ossequio ai provvedimenti adottati dalle autorità di governo: sono proseguiti i servizi di prevenzione e controllo, da parte delle Forze dell’Ordine, finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni volte a prevenire e contenere i rischi di diffusione del contagio.

I servizi in questione si sono avvalsi della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, ivi comprese le Polizie Locali, chiamate a concorrere nella verifica dell’osservanza delle prescrizioni in vigore sulla base di specifici piani di controllo, condivisi con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Questi servizi sono stati attuati giornalmente, mediante controllo delle principali aree cittadine, nonchè dei punti di ritrovo e di possibile assembramento, dei luoghi di aggregazione studentesca (data la ripresa, pur se contingentata, dell’attività scolastica in presenza presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e di tutti i locali e le attività commerciali della provincia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa emergenziale.

Oltre al Comune capoluogo, l’articolato dispositivo di controllo messo a punto ha interessato i territori dei Comuni di maggiori dimensioni, con servizi concentrati prevalentemente nelle fasce orarie pomeridiane e serali.

Nel periodo compreso tra il 13 e il 19 febbraio, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto n. 186 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in n. 87 unità operative automontate, consentendo di conseguire i seguenti risultati:

Veicoli controllati n. 188 Persone identificate e controllate n. 1733 Persone sanzionate per violazioni alla normativa COVID n. 68 Esercizi commerciali controllati n. 264 Esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa COVID con conseguente chiusura precauzionale n. 2 (di cui n. 1 chiuso)

I controlli di cui si è detto continueranno nelle prossime settimane, in modo da mantenere alta l’attenzione dei cittadini sull’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, richiamandoli a comportamenti responsabili.