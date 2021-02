E’ stata dura più del previsto ma alla fine, grazie ad una punizione potente di Arrigoni al 36′ della ripresa, il Como si porta a casa tre punti d’oro. Gara difficile con la Lucchese che ha badato a coprirsi e i ragazzi di mister Banchini che oggi non sono stati precisi sotto porta. Grande partita di Ferrari che ha lottato su tutte le palle.

92′ trattenuto per la maglia Ferrari mentre stava per entrare in area…calcio di punizione

ancora 5′ di recupero da giocare……FORZA RAGAZZI

42′ esce Benassi entra Scalzi

40′ dentro Bovolon e Allievi per Dkidak e Gatto…..VINCEREEEEEEEEE

36′ GGGGGOLLLL MISSILE SU PUNIZIONE DAL LIMITE DI ARRIGONI

35′ messo giù Bellemo …rigore o no? l’arbitro dice fallo dal limite

33′ OCCASIONE: grande giocata di Gatto che va al tiro dopo uno scambio con Dkidak, palla toccata in angolo

30′ ammonito Arrigoni

28′ dopo una lunga azione manovrata arriva il cross di Gatto ma non trova compagni pronti

23′ nel Como dentro Arrigoni e Gabrielloni per Terranii e H’Maidat

21′ Como su calcio d’angolo….colpo di testa di Solini alto

21′ dentro Kosovan per Sbrissa nella Lucchese

17′ Terrani ancora al traversone ma non troviamo il tocco decisivo…. FORZA COMOOOO

11′ nella Lucchese dentro Meucci e Maestrelli per Adamoli e Zennaro

10′ si libera bene in avanti Dkidak che ci prova ma è debole e centrale

6′ RISCHIO: da calcio di punizione dalla destra palla per la testa di Petrovic che, da due passi dalla linea di porta difesa da Facchin, manda a lato

5′ arriva la prima ammonizione per i lariani: Dkidak

3′ cross di Iovine, bella presa aerea di Biggeri

1′ ripartiti… nessun cambio

SECONDO TEMPO

0 a 0 al termine del primo tempo col Como che ha avuto le occasioni per passare in vantaggio ma la mira non è stata precisa, Lucchese che difende e copre tutti gli spazi. Ci vuole maggiore precisione sotto porta e ci attendiamo una seconda parte con gli azzurri più incisivi

44′ Terrani in contropiede ha la palla buona ma ritarda il tiro o il passaggio e quando ci prova para Biggeri

42′ OCCASIONE COMO: calcio di punizione dalla destra di Terrani che pennella in area per la testa di Ferrari ma la mira è sbagliata e l’occasione sfuma

41′ ammonito Benassi

39′ ancora gli azzurri in avanti con Ferrari che stoppa di petto e appoggia per Terrani….alto

35′ grande spunto sulla destra di Ferrari che mette in mezzo un gran assist per Gatto che va a colpo sicuro ma la palla va fuori di un soffio

34′ calcio di punizione sulla destra per la Lucchese, palla in area, mischia poi Cicconi risolve portano fuori la palla

29′ ecco Cicconi dal limite, col sinistro spedisce lontano dalla porta

26′ ci prova ancora Dkidak ma questa volta il tiro è centrale

25′ missile di Dkidak che va fuori di poco

24′ gara intensa e molto frammentata, dopo un avvio col Como in grande pressione offensiva ora la Lucchese si affaccia timidamente in avanti ma i ragazzi di mister Gattuso continuano a manovrare alla ricerca del gol

21′ ammonito Panariello

20′ ancora un traversone dalla sinistra di Terrani che finisce tra le braccia di Biggeri

17′ si affaccia pericolosa la Lucchese con Petrovic che scaglia una bordata dalla destra che finisce sul fondo di poco

13′ OCCASIONE COMO: Ferrari offre un assist d’oro a Gatto che va al tiro ma la palla sibila di poco lontana dal palo

12′ gran rovesciata in area di Cicconi….fuori di un soffio

9′ al tiro Terrani, rasoterra no problem per Biggeri

6′ dall’angolo per la testa di Crescenzi che schiaccia a terra …para in due tempi Biggeri

5′ al tiro Terrani, mette in angolo Biggeri

2′ subito il Como in pressione offensiva, calcio di punizione per fallo su Terrani…ammonito il Sbrissa

La formazione: FACCHIN, SOLINI, IOVINE, TERRANI, GATTO, CICCONI, CRESCENZI, BELLEMO H’MAIDAT, FERRARI, DKIDAK