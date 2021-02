Taccuino letterario del 5 febbraio 2021

Parolario&Co. è una rubrica settimanale di consigli di lettura realizzata in colalborazione tra Associazione Culturale Parolario, giornale La Provincia di Como e Ciaocomo radio con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia. Si ringrazia Confindustria Como e BCC Cantù

I consigli di lettura che Parolario oggi sono dedicati a Cesare Pavese, scrittore e poeta del XX secolo scomparso 70 anni fa. Molte case editrici, per l’occasione, hanno ripubblicato le opere dell’intellettuale piemontese, considerato ancora oggi uno dei punti di riferimento della narrativa italiana del Novecento.

La novità assoluta uscita il 4 febbraio nelle librerie è “La luna e i falò” edito da Tunué, di Marino Magliani e Marco D’Aponte. Gli autori hanno trasformato un capolavoro della letteratura novecentesca in una graphic novel, lasciando principalmente alle immagini il compito di raccontare il romanzo di Pavese.

Altre due novità che vi consigliamo, per rispondere alle diverse esigenze di lettura, sono l’audiolibro e l’e-book de “La luna e i falò”, entrambi editi da Einaudi editore. Altre due edizioni cartacee pubblicate recentemente sono “La luna e i falò”, edito da Einaudi con un’introduzione a cura di Wu Ming, e “La luna e i falò” a cura di Antonio Pitamitz per Libri Mondadori

Segnaliamo le nuove edizioni della collana di Harry Potter edita da Salani Editore, con le copertine disegnate da Michele De Lucchi e. per chiudere in bellezza, anzi, in golosità, due libri “gustosi”, entrambi editi da Il Mulino: “Gastronomia consapevole” di Rosalia Cavalieri, professore ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi nell’Università di Messina, “Bologna, l’Italia in tavola” di Massimo Montanari, professore di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna

