Sabato il presepe vivente in Duomo

In questo 2020 così tormentato dalla pandemia e dalle sofferenze che ne conseguono torna il Presepe vivente dell’Associazione De-sidera onlus

Per poter annunciare alla città in Chi poggia la nostra speranza, come Associazione intendiamo riproporre, per il ventisettesimo anno, il gesto della sacra rappresentazione del Presepe vivente che si terrà, grazie alla paterna accoglienza del capitolo del Duomo, proprio nella Cattedrale cittadina, scrive l’associazione nell’annunciare l’evento del 19 dicembre dalle ore 15.45 ed alle ore 18.15, con attenzione al rispetto rigoroso di tutte le norme sanitarie.

Quest’anno a guidare i presenti all’incontro con Gesù bambino sarà il racconto di un personaggio inventato, il figlio di un re magio che ricorda come, da ragazzo, aveva accompagnato il padre nella sequela alla stella cometa. La sacra famiglia, per la prima volta, sarà rappresentata proprio da una vera e propria famiglia, mamma, papà e bimba di pochi mesi. Le comparse ed i lettori saranno accompagnati dal coro San Benedetto che coinvolgerà anche l’assemblea con canti della tradizione natalizia.

Diversi giovani, universitari e lavoratori, si sono impegnati sia per la redazione del testo sia per l’organizzazione logistica, dedicando tempo ed energia alla realizzazione di un gesto che racconta della presenza carnale tra noi del Bambino Gesù che porta al mondo, così stravolto dal male, l’unica vera speranza e l’unica vera pace. Per questo motivo, contro la tentazione disumanizzante del distanziamento sociale, al termine del Presepe, come ogni anno, si terrà una raccolta fondi per sostenere i progetti di sviluppo in diverse parti del mondo dell’associazione non governativa AVSI,

Chi vuole seguire anche a distanza il presepe può collegarsi al canale youtube del Duomo che trasmetterà la sacra rappresentazione e con il sito dell’Associazione AVSI per conoscere e sostenere i progetti individuati per il 2020.