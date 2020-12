Rosa Sciocchin’ – Grazia Buono e Librimbocca

Ma quanto è bella l’iniziativa Librimbocca di Grazia Buono? Ma quanto è meraviglioso qualcuno che legge un libro solo per il piacere di chi ascolta?

Dodicesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa dodicesima puntata, Alessia e Dalila ospitano Grazia Buono, infermiera e ideatrice, insieme a Simone Giudici, dell’iniziativa Librimbocca, nata durante il lockdown, per creare connessioni e relazioni anche a distanza. Chiaro il disclaimer presente sul sito:

Librimbocca è l’esperienza di scegliersi e di leggersi. Un racconto, un romanzo, un saggio, un libro.

Donarsi una lettura a vicenda, o donare una lettura e donare un ascolto all’altro.

Nasce per chi ha voglia di lentezza, per chi è attratto dai legami sottili, per chi sa meravigliarsi e assorbire la vibrazione di una voce. Che legge per te.

Nasce perché leggere ad alta voce è bello, e non lo si fa quasi più, come tutte le cose semplici e buone.

È la sfida cocciuta di sentirsi raccontare, anche se ascoltandosi ci si vergogna.

È il mistero di ascoltare uno sconosciuto farlo.

È la bellezza di un filo sonoro che si lega al dito che sfoglia la pagina di due persone. Solo di due.

Librimbocca.

Una bella playlist, quella di questa puntata: Grazia ha richiesto Candle in the Wind di Elton John e Sotto Casa di Max Gazzé, Dalila ha scelto La storia infinita dei Pinguini Tattici Nucleari e The Never Ending Story di Limahl mentre Alessia ha optato per Big in Japan nella versione dei Guano Apes e Non degli Zen Circus.