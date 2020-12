Ci sperano tutti. Dalle associazioni di categoria ai commercianti ed ambulanti. Tutti a sperare nel passaggio di Como – e la Lombardia – in zona gialla. Il che significa, concretamente, libertà di spostarsi da un comune all’altro e pure apertura di bar e ristoranti dopo settimane di stop ai clienti (se non asporto) e limitazioni. Una sorta di via libera, pur con attenzioni ed i dispositivi di sicurezza sempre presenti, per poter sperare in qualche timido incasso in un anno tremendo per tutti. Caratterizzato dall’emergenza Covid in diversi momenti.

Foto 3 di 3





Se sarà zona giallo dipende anche dai dati di questa settimana. Ieri bassi contagi (71 da noi) in tutta la Regione anche per il minor numero di tamponi, decisivi questi giorni. Se la curva dei contagi non aumenterà in modo preoccupante, ecco che si potrebbe pensare davvero ad una zona di colore differente a poche settimane dal Natale. Il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, si è detto (video sopra la scorsa settimana) moderatamente ottimista per questa soluzione. Ma ovviamente aspetta conferme anche lui dal Governo.

Sicuro che Fermi ci spiegherà qualcosa in più nella diretta di gioved’ pomeriggio: sarà di nuovo con noi ed i nostri lettori per poter spiegare – se sarà zona gialla – cosa cambia e come saranno gli spostamenti. La diretta radio e facebook con lui giovedì dalle 17,30.