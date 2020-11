Synlab, arrivano i “tè della salute” tutti al femminile

Conscia del grande successo registrato negli ultimi anni tra le donne monzesi, la direzione di Synlab San Nicolò ha deciso di proporre, sul territorio di Como, il format dei Tè della salute, alla base dei quali c’é l’idea di “Assaporare davanti a un tè i segreti del benessere femminile”: ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati alle donne, nati originariamente sul territorio di Monza come incontri a numero chiuso volti a indagare diverse tematiche di salute e benessere femminile in un ambiente protetto e riservato.

In virtù di questo successo e nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria, Synlab ha deciso di inaugurare la stagione dei Tè della salute per ora in veste digitale, in conformità alle normative nazionali in materia di sicurezza. Primo appuntamento per giovedì 10 dicembre alle ore 17:30 con l’incontro “Cuore di donna. Battiti da non tradire”: un approfondimento circa il rischio cardiovascolare femminile che si terrà in forma digitale, grazie a una semplice piattaforma accessibile attraverso pc, tablet e smartphone.

Ad accompagnare le iscritte in un viaggio di approfondimento e confronto sui maggiori temi legati alla Cardiologia e alla salute femminile saranno il Dott. Giovanni Russo – Responsabile Cardiologia di Synlab San Nicolò Como, il Dott. Franco Ruffa – Responsabile Cardiologia Lecco e la dott.ssa Anna Clara Maria Capra – Specialista in Cardiologia Synlab San Nicolò Lecco.

La partecipazione è gratuita, è necessaria tuttavia l’iscrizione per poter ricevere il link a cui connettersi giovedì 10 dicembre. Per ogni dettaglio e per esprimere il proprio interesse a partecipare, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa al numero 031.27641940 o via email all’indirizzo elizabeth.rosazza@synlab.it.

Informalità, un pubblico ristretto e specialisti pronti a dipanare ogni dubbio sono gli ingredienti vincenti dei “Tè della salute”: momenti privilegiati per informarsi e dare risposta a tanti quesiti legati alla salute e al benessere femminili.