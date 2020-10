Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte il nuovo Dpcm, il secondo nel giro di pochi giorni. Didattica a distanza per le scuole superiori anche oltre il 75%, chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Tutti i giorni compresi i festivi. Il governo sta quindi accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Le nuove misure saranno in vigore da domani al 24 novembre.

LEGGI QUI IL DETTAGLIO DEL NUOVO DPCM DEL GOVERNO (24 OTTOBRE 2020)

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024.pdf

Sopra il video con le parole di Conte: la sua conferenza stampa a Palazzo Chigi, il dettaglio spiegato da lui stesso.