Fare soldi con il forex trading è possibile?

Nel corso degli ultimi anni ha conosciuto una notevole diffusione, nel novero dei prodotti di speculazione e investimento, il forex trading. Si tratta di uno strumento che spesso viene promosso anche attraverso pubblicità online, che ne parlano come di una soluzione ottimale per guadagnare. Ovviamente questo non vuol dire che si tratti di una fonte di soldi facili, come dimostra il fatto che solo un quarto dei trader è in grado di conseguire un profitto, a conferma delle difficoltà che caratterizzano tale attività.

Italian Formula funziona veramente?

Recandosi sul sito it.the-italian-formula.com si può scoprire un software che promette profitti molto elevati in grado di assicurare la libertà finanziaria a chiunque lo utilizzi. Per iniziare a usare questo programma è sufficiente registrarsi compilando il modulo che si trova sulla home page. Italian Formula viene presentato come un sistema che può essere impiegato sia in modalità automatica che in modalità manuale e che offre occasioni di trading redditizie attraverso l’analisi dei mercati. Vale comunque la pena di consultare le recensioni che si trovano sul web per verificare la sua reale affidabilità.

Quali sono gli errori da evitare nel trading

Uno degli errori più comuni che vengono commessi da chi si avvicina al trading per la prima volta è quello di ritenere che si tratti di un’attività che permette di conseguire rendimenti anche molto elevati senza che ci si debba impegnare o che si debba lavorare per riuscirci. Come è ovvio, non esiste alcuna attività che possa garantire guadagni come per magia, e quindi questo non è certo l’approccio più appropriato per entrare in contatto con il forex trading. Solo lo studio e l’impegno possono portare a una preparazione tale da assicurare risultati soddisfacenti dal punto di vista economico, fermo restando che la certezza del profitto non si può mai avere, neppure se si è trader super esperti.

Il valore della formazione

Ecco, quindi, che chi è privo di una solida formazione in questa materia non può che finire per perdere tutti i propri soldi: se non si è preparati, come si può essere in grado di capire in che modo si deve fare trading? Non serve a molto comprare un sistema di trading se poi non si è in grado di usarlo come si deve. Occorre, al contrario, focalizzarsi sull’analisi tecnica e studiarla con la massima attenzione, tenendo presente che capirla è meno semplice di quel che si possa immaginare.

Perché tanti trader falliscano

La componente psicologica, e perfino caratteriale, è un elemento di non secondaria importanza quando si parla di trading. Occorre, infatti, essere in possesso di un notevole equilibrio per non lasciarsi trascinare dalle emozioni. Negoziare i mercati con successo vuol dire avere la capacità di fronteggiare e superare stress anche notevoli, con la consapevolezza che le situazioni complicate non mancheranno. Tuttavia, se per la preparazione teorica si può sempre studiare a fondo, per modificare le proprie emozioni la strada non è così semplice, e chi si lascia cogliere facilmente dall’ansia o dalla paura rischia di non vedere mai risultati positivi facendo trading.

Il social trading

Una parziale soluzione a questo problema può comunque essere individuata nel social trading, spesso indicato come un sistema che consente di far trading anche a chi non è in possesso di competenze o di abilità adeguate. Per mezzo del social trading gli utenti possono contare sull’esperienza di trader di successo ricopiando le loro operazioni, ovviamente con il loro consenso. Tuttavia non è detto che replicare gli investimenti di altre persone sia sempre la soluzione migliore, perché i budget e i profili di rischio sono sempre differenti.