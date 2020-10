Anche le lavastoviglie esplodono: il caso di Como

Se il titolo vi fa sorridere, non pensate che racconti esperienze assurde! Basta un corto circuito di un elettrodomestico per provocare un incendio o una piccola esplosione nella nostra abitazione. Se troppo spesso la causa si pensa che sia da imputare alla casa produttrice, la risposta più veritiera è un’altra: quell’elettrodomestico non ha ricevuto la giusta manutenzione. Quindi, sebbene sia stato fabbricato nel migliore dei modi, nei primi anni – generalmente quelli della garanzia – abbia funzionato al meglio, può succedere a qualunque elettrodomestico di iniziare prima a dare qualche segno di cedimento, per poi – letteralmente – esplodere.

Proprio lo scorso mese, ad Albese di Cassano, gli abitanti hanno rischiato di vedere dei fuochi d’artificio non graditi, a causa di una lavastoviglie. Infatti, il 9 settembre i Vigili del fuoco sono dovuto intervenire per spegnere un principio di incendio causato da un corto dell’elettrodomestico.

Pensi che a te non possa accadere nulla del genere? Quanto sei negligente verso i tuoi elettrodomestici? Ecco, la tua risposta è indicativa di quante probabilità hai che un tuo elettrodomestico possa prendere fuoco. Ovviamente, sei sempre in tempo per correre ai ripari, basta una corretta manutenzione dei dispositivi elettronici, ecco qualche consiglio.

Perché fare manutenzione periodica degli elettrodomestici?

I motivi per fare manutenzione sono diversi, in cima alla classifica svetta sicuramente il buon funzionamento della macchina. Comunque, è fondamentale effettuare controlli con regolarità e tenere alcune accortezze per tanti altri fattori, vediamoli insieme:

Risparmio energetico. Un frigorifero che funziona bene avrà una maggiore efficienza energetica, evitando gli sprechi. Di conseguenza l’impatto ambientale sarà minore e inquineremo meno il pianeta.

Risparmio economico. Non sottovalutiamo il fattore! Un risparmio energetico chiama direttamente un alleggerimento delle bollette.

Durata nel tempo. Grazie a una buona manutenzione il nostro elettrodomestico non solo funzionerà meglio ma avrà anche una vita più lunga.

Cosa si intende per manutenzione periodica degli elettrodomestici?

Generalizzare può essere abbastanza difficile, perché ogni elettrodomestico prevede una cura e delle attenzioni specifiche. In generale, però, possiamo dire che la manutenzione periodica è quella serie di attività che si devono svolgere con regolarità e precisione per avere i benefici elencati sopra. Sono, di solito, azioni semplici e poco impegnative, ma bisogna ricordarsi di effettuarle! Ovviamente, alcuni controlli – come quello sulla caldaia – sono obbligatori per legge, mentre altri – come la pulizia dei filtri del condizionatore o della lavatrice, lo sbrinamento del freezer – stanno al buonsenso di ognuno e i tempi e le modalità cambiano da un dispositivo all’altro. Attenzione! Se vediamo che un elettrodomestico non funziona come dovrebbe, o se riusciamo a farlo funzionare solo noi con i nostri trucchetti, non facciamo peggiorare il problema!

Rivolgiamoci a professionisti del settore, in grado di risolvere con un intervento il guasto che potrebbe aggravarsi e danneggiare irreversibilmente l’elettrodomestico. Se anche te sei della zona in cui la lavastoviglie ha preso fuoco e hai bisogno di riparazione di elettrodomestici a Como e dintorni puoi rivolgerti a tecnici certificati che ti aiuteranno a riparare qualsiasi malfunzionamento solo con pezzi originali.

Quali apparecchi vanno controllati periodicamente?

Ecco qui un piccolo elenco di elettrodomestici che vanno tenuti più sott’occhio. Un consiglio? Prepara una tabella mensile, inserendo tutto ciò che va fatto nel giusto periodo, in modo da essere precisi, regolari e non rischiare di dimenticare qualcosa di importante. Gli apparecchi principali da controllare periodicamente sono: