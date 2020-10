Vi presento le sorelle Roncoretti. L’autrice Patrizia Magretti a Ciaocomo

Questo libro ha per protagoniste due sorelle Lisa e Carlotta, personaggi di fantasia eppure così reali che oggi, Carlotta Roncoretti è uscita dalle pagine del romanzo ed è venuta a trovarci a Ciaocomo. Carlotta è l’alter ego di Patrizia Magretti, l’autrice di “Le sorelle Roncoretti e la scomparsa di zia Porzia” (GWMAX editore), così come Lisa è l’alias di Elisa Roncoroni e, nella vita vera le due non sono sorelle, ma grandi amiche, unite da una sorellanza cementata da affinità elettive (Goethe permettendo), e da collaborazioni professionali ben collaudate.

Complice il lungo lockdown Patrizia Magretti, grafomane da sempre, ma esordiente nel mondo dell’editoria, ha pensato di trasportare se stessa e l’amica Elisa in un romanzo; così sono nate Carlotta e Lisa Roncoretti (potevano essere Magroni, cognome, perà, che poco si concilia con quel tanto di snob delle sorelle), e attorno a loro il caso della scomparsa della loro zia Porzia. Un lavoro ben fatto che è, presto, diventato un libro pubblicato per l’editrice erbese GWMAX.

Se Patrizia ed Elisa hanno moltissimi punti in comune, le sorelle Carlotta e Lisa Roncoretti non potrebbero essere più diverse, per aspetto, abitudini e gusti, Le due, a cavallo della mezza età, dopo avere abbandonato le rispettive professioni di medico legale e docente di chimica, vivono sull’Isola di San Giulio, sul Lago d’Orta, un luogo incantevole a circa quattrocento metri dalla riva, abitato solo da pochissime famiglie, oltre al monastero, l’abbazia Mater Ecclesiae, costruito sulle rovine di un antico castello. Quando la loro mondana e ricchissima zia Porzia viene a mancare, si accorgono che le circostanze della morte sono quanto meno sospette. Iniziano così ad indagare e a raccogliere numerosi indizi che le porteranno a scoprire un terribile segreto nella vita della zia, e a riportare alla luce fatti accaduti una cinquantina di anni prima, che hanno inevitabilmente influito sulla sua scomparsa

I personaggi principali che ruotano attorno alla storia sono quelli tipici dei paesi di lago e di collina: il medico, il parroco, la domestica, l’infermiera. Le due sorelle si dovranno destreggiare tra vecchi segreti, documenti nascosti, la tipica riservatezza piemontese e il naturale riserbo dell’abbazia dell’isola, arrivando a mettere a repentaglio la loro stessa incolumità.