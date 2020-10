Il teatro è “luogo sicuro”, sin’ora un solo contagiato in tutta Italia durante gli spettacoli

In questi giorni in cui la curva dei contagi da Covid-19 aumenta in tutto il Mondo e anche da noi i campanelli d’allarme hanno indotto il Presidente del Consiglo a firmare un nuovo DPCM con regole più restrittive, una buona notizia arriva dai luoghi dello spettacolo dal vivo dove si è registrato un solo contagio su 350mila spettatori in tutta Italia. E’ quanto emerge da uno studio dell’AGIS, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo che decreta “luogo sicuro” il teatro, l’auditorium e altre location dedicate all’intrattenimento con pubblico.

Su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da Covid 19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle ASL territoriali. Una percentuale, questa, pari allo zero e assolutamente irrilevante, che testimonia quanto i luoghi che continuano ad ospitare lo spettacolo siano assolutamente sicuri.

L’indagine elaborata dall’AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo su un campione interamente rappresentativo della pluralità dei generi e dei settori dello spettacolo dal vivo e che copre tutto il territorio nazionale, basandosi sull’APP IMMUNI, ha individuato un solo “caso positivo”, e che in seguito ad accertamenti sanitari ha certificato la negatività di tutti gli spettatori entrati in contatto con lo stesso. Un risultato gratificante per il livello di attenzione che gli operatori del settore hanno messo in atto per la salute del pubblico e degli addetti alla sala e gli stessi artisti, un risultato che si deve in buona parte anche al senso civico degli spettatori.