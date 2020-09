Una canzone per don Roberto “Grazie Angelo”

La tragica morte di don Roberto Malgesini ha toccato tutti tanto che ancora oggi in piazza San Rocco fiori e lumini testimoniano quanto il “sacerdote dei poveri” sia presente nei pensieri dei comaschi.

Un menestrello come Andy Jonathan Fender che, crediamo, non abbia bisogno di molte presentazioni, ha scritto di getto una canzone per don Roberto e qui ve la proponiamo in versione live voce e chitarra.

La traduzione del testo è questa:

Le stelle si accendono con il tuo sorriso

nel cielo azzurro della notte.

Prima che sorga il sole

ti sei svegliato pregando in chiesa.

Di prima mattina tu

comprato il pane per ogni povero.

A colazione in viaggio

come Gesù, hai dato te stesso.

Nessuno è come te in questa città

eri un angelo della strada

Invia il tuo spirito ai poveri

fai risplendere la tua luce anche sull’oscurità

Dai un futuro a questa città

dai un tetto ai senzatetto stasera

un letto e un vestito per l’inverno freddo

un bagno anche per docce calde: fai brillare la tua luce

Ho visto la tua luce risplendere attraverso il vetro della chiesa

insieme al tuo sorriso domenica mattina, sole

Grazie Angelo!!!