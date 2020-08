LA ministra dell’istruzione Lucia Azzolina in una lunga intervista a “Oggi” parla dei punti di forza del suo operato, tra questi le nuove graduatorie provinciali per le supplenze. “L’esecutivo ha sempre assecondato le mie richieste, perché la scuola è finalmente tornata al centro – ha spiegato Azzolina -. Solo per settembre abbiamo messo 3 miliardi di euro, nessuno in Europa ha speso altrettanto. Se però mi chiede di cosa vado più orgogliosa le rispondo con una sigla: Gps”.

Azzolina spiega poi cosa sono le GPS: “Le graduatorie digitalizzate. È il segnale più concreto della volontà di modernizzare e digitalizzare questo ministero. E non dimentichiamoci la lotta al precariato: abbiamo ottenuto quasi 100 mila assunzioni a tempo indeterminato per il personale della scuola, tra docenti e collaboratori scolastici”

“Una buona parte di questi 97 mila– sottolinea – saranno assunti con le graduatorie esistenti. Da ottobre ci saranno i nuovi concorsi, che ci permetteranno di arrivare al totale. Inoltre sono pronti altri 50 mila contratti a tempo determinato, per dare una mano da settembre”.

