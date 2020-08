Mi faccio la barca diceva Johnny Dorelli in un celebre film del 1980. A chi non piacerebbe poter solcare il lago di Como in barca e dirigere la prua nei luoghi più affascinanti e gettare l’ancora vicino a spiaggette isolate. Bella la barca, ma che costi! Per iniziare meglio scoprire il lago dal lago affidandosi a Bellagio Sailing, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di tour in barca sul Lago di Como nata dalla passione per la vela del suo fondatore Carlo Tettamanzi.

Alla bellezza del paesaggio un’esperienza con Bellagio Sailing regala l’emozione della navigazione in barca a vela che fa sentire chi la pratica come un’unica cosa con l’acqua e col vento. Basta la gita base di 2 ore proposta dall’agenzia di Tettamanzi per provare la piacevolezza di navigare senza rumore e puzza di benzina. L’itinerario tipo prevede la possibilità di navigare tra Bellagio, Varenna e Menaggio, fermandosi per un bagno e con un aperitivo a bordo, ma i tour vengono personalizzati con lo skipper anche in base a ciò che i croceristi vogliono, un’ esperienze romantica in coppia? Una gita tra amici o con la famiglia? “Il nostro compito è, prima di tutto ascoltare e cercare di interpretare al meglio quale sono le aspettative di chi si rivolge a noi e, per la maggior parte, non sono persone che vogliono, semplicemente, fare un tour sul lago per vedere ville e paesi. La nostra proposta è far provare un’esperienza, il più delle volte, inedita a chi sale in barca e, mi piace pensare, riuscire a trasmettere un po’ di passione per la vela” commenta Carlo Tettamanzi, Ceo e primo skipper della flotta Bellagio Sailing.

Foto 2 di 2



Due le imbarcazioni usate per i tour: “Stai Serena”, barca a vela dal design contemporaneo, una vera limousine del lago, disegnata da Philippe Starck, ideale per gruppi numerosi fino a 11 ospiti e “La Dama di Bellagio”, bellissima barca a vela da regata trasformata da Carlo in una barca a vela di grande charme, costruita in un cantiere navale tedesco, ideale per romantiche “fughe a vela” in coppia o per sportive famigliole. Durante la navigazione gli ospiti hanno modo di apprendere anche i rudimenti pratici e teorici della vela e ovviamente di vivere momenti unici apprezzando il lago dal lago

Il costo del tour della durata di 2 ore con bagno e aperitivo parte da 260 euro per due persone. L’agenzia Bellagio Saling offre diverse crociere sul lago, da 2 ore all’intera giornata. www.bellagiosailing.com tel +39-338-8540078