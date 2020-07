“Blevio è un bel posticino per fare blues”! Domenica sera arriva la Fabio Treves Blues Band

Domenica sera ore 21, scatta il Blevio Summer Festival – Limited Edition, tre appuntamenti tra luglio e settembre che iniziano al ritmo di blues con il concerto della Fabio Treves Blues Band in riva al lago, nel parco di Blevio.

“70 IN BLUES” è il tour con cui la Treves arriverà sul lago di Como dopo parecchio tempo. Come ci ha detto il “puma di Lambrate” nell’intervista a Ciaocomo Radio, il nostro lago e il comasco in generale, sono a lui particolarmente cari avendoci suonato più e più volte sempre con grande partecipazione di pubblico. Forse perche noi comaschi siamo un po’ gente blues a detta di Treves.

Settant’anni compiuti lo scorso novembre portati con nonchalance, Fabio Treves e la band che porta il suo nome, celebrano sui palchi di tutta italia il lungo matrimonio con in blues che non conosce incertezze…amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Treves l’ha scritto sulla sua armonica. Migliore inizio per il Summer Festival di Blevio non ci poteva essere.

Per partecipare al concerto occorre acquista i biglietti on line: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-treves-blues-band-blevio-summer-festival-limited-edition-113021644782 al costo di 10 euro (più prevendita). I biglietti saranno disponibili anche in loco fino ad esaurimento. Inizio concerto ore 21:15 (presentarsi all'ingresso indicativamente 40 minuti prima dell'inizio dell'evento), nell'area concerto è possibile cenare dalle ore 19 ad opera della Pro Loco di Blevio, menu fisso € 20 (Antipasto misto di terra, Polenta nostrana o patatine con (a scelta) funghi salsiccia in umido bocconcini di cinghiale gorgonzola grigliata mista) Prenotazione della cena obbligatoria entro sabato 25 luglio h.12:00 telefono 347 9987839. In caso di maltempo il concerto sarà rimandato a martedì 28 luglio alle ore 21:00. Per maggiori informazioni: 345 439 3966 oppure info@musicforgreen.it

Dopo Treves saranno in concerto i Sulutumana (venerdì 7 agosto) e i Five Quarters (sabato 12 settembre), BLEVIO SUMMER FESTIVAL – LIMITED EDITION è organizzato da Proloco di Blevio con la direzione artistica di Music For Green Events ed il patrocinio del Comune di Blevio.

TREVES BLUES BAND: FABIO TREVES all’armonica e voce – ALEX “KID” GARIAZZO alla chitarra e voce – MASSIMO SERRA alla batteria – GABRIELE “GAB D” DELLEPIANE al basso

L’avventura della TREVES BLUES BAND nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è FABIO TREVES, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del BLUES italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

FABIO TREVES ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Il Puma ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei loro dischi. Ne citiamo alcuni: Branduardi, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante…

Nel 2011 Treves ha realizzato il suo progetto di un nuovo spettacolo musicale “Blues in Teatro”: un passo in avanti verso la diffusione popolare della musica origine, una scommessa vinta alla grande e un tour indimenticabile che ha portato nei teatri di tutta Italia quasi 4000 persone, cosa mai successa a una blues band prima della felice intuizione del Puma di Lambrate.