Il Teatro Sociale di Como / AsLiCo ricorda Lorenzo Arruga

È morto nella notte tra lunedì e martedì a Milano Lorenzo Arruga, giornalista e critico musicale, autore di molti libri sulla musica e divulgatore alla radio e alla tv. Aveva 83 anni. Arruga, nato a Milano il 12 giugno del 1937, si era laureato alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica e dal 1968 come giornalista e critico musicale ha lavorato per giornali nazionali e nel 1977 ha fondato il mensile Musica Viva, che ha diretto fino alla sua chiusura, nel 1994

Nell’arco di una vita e di una carriera spese per la musica ed il mondo del Teatro, ricoprendo numerosi ruoli, in una versatilità artistica che lo ha visto ora direttore artistico, ora regista, ed ancora musicista e musicologo, critico e conferenziere, l’AsLiCo ricorda Lorenzo Arruga in qualità di Direttore Didattico-Artistico, a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Nel 1982 firmò, sempre per AsLiCo, Maria Padilla di Gaetano Donizetti (foto sotto), andata in scena al Teatro Carcano di Milano (16, 18 novembre), al Teatro Fraschini di Pavia (26, 28 novembre), Teatro Regio di Parma (13, 14 dicembre). Con questa importante produzione AsLiCo inaugurò un periodo di rivalutazione di opere uscite dal repertorio, di cui spesso Arruga curò la revisione musicale.

Lorenzo Arruga tornò più volte alle sedi milanesi e poi comasche di AsLiCo, mantenendo un rapporto di amicizia con l’Istituzione, per seguire, sempre con la curiosità ed il vivace ingegno che lo contraddistingueva, i vincitori dei Concorsi per i giovani cantanti lirici e le produzioni liriche, che non mancava mai di recensire, e talvolta di presentare al pubblico prima delle prime.

Giovanna Lomazzi, Vice-Presidente Teatro Sociale di Como / AsLiCo ne ricorda con affetto il rapporto di amicizia personale.