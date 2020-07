Incidente nel tardo pomeriggio odierno sul sentiero 12 della Spina Verde – zona di Monte Olimpino circa – per un escursionista 40enne. Per cause da accertare è scivolato perdendo ml’equilibrio. E’ finito in un dirupo in una zona impervia. Per il recupero pompieri e Soccorso alpino, ma anche personale 118. E’n stato poi portato al pronto soccorso del Sant’Anna in osservazione. Non è grave.

Altri gli interventi odierni del personale 118 nel comasco: alle 14,40 un ragazzo di 15 anni, è caduto in via 25 aprile procurandosi ferite serie. Ricovero in ospedale, è sotto osservazione. Poco prima a Cermenate (statale dei Giovi) scontro tra un’auto ed una moto. Bilancio tre feriti, il centauro in condizioni più serie degli altri. Ma non in pericolo di vita.