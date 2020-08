Zelbio Cult incontri d’autore: dedicato a Federico Fellini con Cristina Battocletti

Informazioni generali: – è obbligatoria PER OGNI SERATA la prenotazione dal sito www.zelbiocult.it: i posti sono contingentati nel rispetto della normativa regionale corrente e delle misure adottate con l’ultimo D.P.C.M. – Presentarsi all’ingresso del teatro muniti di mascherina – orario: inizio ore 21.00 – ingresso libero – tutti gli incontri si svolgono al Teatro Comunale di Zelbio, Piazza della Rimembranza Zelbio Cult in collaborazione con Libreria di Via Volta – Erba