XXXIII Pianomaster

Tornano anche quest’anno gli appuntamenti del Festival Pianomaster, la prestigiosa rassegna concertistica che da trentatré anni porta i più grandi artisti sulla scena internazionale a Gravedona ed Uniti, in Alto Lago di Como. Palcoscenico del Festival sarà l’incantevole Palazzo Gallio.

Sempre più apprezzato da turisti e residenti per l’alto livello dei concerti proposti, è diventato ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica.

Il Festival si svilupperà in sei concerti i quali si terranno tutte le domeniche dal 13 settembre al 18 ottobre a partire dalle ore 18.00.

Informazioni relative ai programmi dei concerti sono reperibili sul sito: www.northlakecomo.net

Biglietto*:

Adulti: € 10,00

Ragazzi 15-18 anni: € 5,00

Bambini fino ai 14 anni d’età gratuito

Abbonamento*:

Adulti: € 35,00

Ragazzi 15-18 anni: € 18,00

*Aperitivo al termine del concerto incluso

Per garantire il distanziamento sociale i posti saranno limitati.

Si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti:

infopoint.gravedona@northlakecomo.net – Tel. +39 375 5236912 (h. 9-13/15-18 – No WhatsApp)