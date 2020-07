Valbrona: la valle delle sorgenti – Visite guidate Mondo Turistico

Valbrona: la valle delle sorgenti

Sabato 1 agosto 2020 – ore 10,00

Incontro c/o la chiesa di San Michele a Valbrona (parcheggio nelle vicinanze).

Costo per persona € 8,00

Guida Tiziana lo Castro (333 9067110 solo per comunicazioni il giorno della

visita)

Prenotazione obbligatoria quanto prima (la visita sarà effettuata al

raggiungimento del numero minimo )rispondendo a questa mail

events@guidelagodicomo.com oppure al numero 347 8305199 Si chiede,

gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

È un luogo antichissimo, ricco di

storia, natura e arte. La nostra

passeggiata toccherà chiese con

opere di grande valore artistico,

natura seguendo il torrente Foce,

antiche fortificazioni e infine i lavatoi

e gli edifici di archeologia industriale.

Sarà come rivivere, attraverso i

secoli, la vita degli abitanti in tutte le

sfaccettature del quotidiano.

Vi aspettiamo come sempre ma ora nel rispetto delle misure di sicurezza.

Tutti i partecipanti e la guida dovranno indossare la mascherina. Sarà necessario mantenere il distanziamento Come da ordinanza regionale n. 547 del 17-05-2020 il gruppo sarà composto da un massimo di 20 persone + la guida

