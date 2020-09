Una settimana di lezioni gratuite con TeatroGruppo Popolare

Una settimana di lezioni di prova gratuite per Adulti

Una settimana di LEZIONI GRATUITE di teatro per conoscerci, valutare il nostro approccio al teatro e ai corsi di recitazione.

Assaggi di teatro attraverso il gioco con la recitazione, l’improvvisazione teatrale, musica e canzoni, scene e

battute e brevi testi teatrali.

PER ADULTI

Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre, dalle 21 alle 22.30, cinque lezioni gratuite di teatro per adulti, un percorso di una settimana per giocare con alcune tecniche teatrali e la preparazione di una breve messa in scena per il venerdì sera, davanti ad un pubblico di amici, familiari, curiosi. Un assaggio del corso annuale!

Il percorso è gratuito e aperto a chiunque, sia a chi desidera avvicinarsi al teatro per la prima volta sia a chi vuole riscoprire una vecchia passione. E per chi lo vorrà, ogni serata si concluderà con un momento conviviale per confrontarsi, parlare, chiedere maggiori informazioni, anche individualmente.

Partecipa con la massima flessibilità e libertà, prenota i giorni che preferisci: il percorso completo da lunedì a venerdì, oppure una sola serata, due, tre o quattro sere…

“Partecipare allo spettacolo finale è obbligatorio?” No, ma non preoccuparti: 1) ci saremo noi a aiutarti, 2) ti divertirai!

“Non riesco ad esserci tutte le sere…” Parteciperai quando potrai! Hai la massima libertà di frequenza e lo spettacolo si metterà in scena con quanto sperimentato negli incontri a cui si è partecipato, eventualmente anche un solo incontro.

Programma corsi per ADULTI: www.teatrogruppopopolare.it/wordpress/corsi-adulti/

TI ASPETTIAMO!

Prenotazioni e informazioni 3493326423 – 3387985708 – 3476196431 o info@teatrogruppopopolare.it