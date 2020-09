Un viaggio verso Oz e nella natura a Villa Raimondi

sabato 27 settembre | ore 15.45 e ore 17 Parco comunale Villa Raimondi, Fino Mornasco IL MAGO DI OZ spettacolo itinerante per famiglie Appuntamento allo scalone della Villa Raimondi!

Portate: un cuscino o telo mare, abbigliamento comodo e spray antizanzare!

Ingresso gratuito su prenotazione inviando una email a biblioteca.comunale@comune.finomornasco.co.it o chiamando il numero 031 929291 Uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini e alle famiglie che quest’anno iniziano la scuola primaria. Una speciale edizione itinerante de “Il Mago di Oz” nel Parco comunale di Villa Raimondi che coinvolge gli spettatori nelle avventure della piccola Dorothy.

“Un ciclone, dal grigio paese del Kansas, ha travolto la bambina e la porterà alla scoperta dell’amicizia e della verde città di Smeralda dove regna il grande e potente mago di Oz. Riuscirà Dorothy con Toto a trovare la strada per tornare a casa?

Durante questo viaggio, lungo la strada di mattoncini gialli, Dorothy incontrerà la Taglialegna, la Spaventapasseri e Leona che la aiuteranno a raggiungere il paese di Smeralda per chiedere al grande e potente mago di Oz di realizzare i loro desideri e di riportarle di nuovo a casa. Un viaggio alla scoperta del mondo e di se stessi superando mille avventure.”Iniziativa organizzata da:

Amministrazione comunale di Fino Mornasco | Biblioteca comunale di Fino Mornasco

Associazione Luminanda