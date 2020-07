Un giorno di pioggia a New York – Cinema all’aperto

La rassegna 35mm TRA LA LUNA E LE STELLE del Cinema Gloria

presenta:

15-16-17 luglio – ore 21:30

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK regia di Woody Allen

Cortile del Museo storico Giuseppe Garibaldi piazza Medaglie d’Oro – Como

L’ingresso è consentito solo tramite prevendita online.

I biglietti si possono acquistare su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ 0,20€ commissioni prevendita)

Diretto e sceneggiato da Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York racconta la storia di Gatsby e Ashleigh, due studenti che hanno intenzione di trascorrere un weekend romantico nella Grande Mela. Il loro progetto però svanisce lentamente così come lentamente spariscono le belle giornate di sole, spazzate via da un’incessante pioggia. Ben presto su strade diverse, ciascuno dei due piccioncini dovrà vedersela con incontri fortuiti e situazioni insolite, che rimetteranno in discussione chi sono realmente e cosa desiderano dalla vita.

ATTENZIONE:

– In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La comunicazione verrà data via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall’inizio della proiezione.

– Nel caso in cui la proiezione verrà interrotta per improvviso maltempo ogni spettatore riceverà via mail un biglietto omaggio da utilizzare al Cinema Gloria per la stagione 2020/2021

La rassegna “35mm tra la luna e le stelle” è realizzata con un contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco ed è patrocinata dal Comune di Como

Info: www.spaziogloria.com / arcixanadu@spaziogloria.com