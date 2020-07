THE LIGHTHOUSE – LAKE COMO FILM NIGHTS

LAKE COMO FILM NIGHTS

Viaggio nel mondo attraverso il cinemaCernobbio, Parco di Villa Erba Organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo sabato 25 luglio ore 21.15 THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers con Willem Dafoe e Robert Pattinson

anteprima nazionale “The Lighthouse” è un film intenso e coraggioso. Eggers, con il fratello Max, adatta per il grande schermo un racconto incompiuto di Edgar Allan Poe, “Il faro” (The Light-House), finendo per riscriverne la sceneggiatura e trasformandolo in un’opera originale, in cui si percepiscono comunque intatte le atmosfere del grande scrittore inglese. Un film in cui la recitazione è importantissima e dove Willem Dafoe e Robert Pattinson giganteggiano, arrivando a recitare quasi in versi. Una meravigliosa fotografia con un b/n di stampo espressionista (impiegato per richiamare le prime pellicole del ‘900), un inusuale formato in 4:3 e una colonna sonora da brividi, composta da Mark Korven, completano un piccolo capolavoro. Stati Uniti, 2019, 109’. Ambientazione: Cape Forchu, Contea di Yarmouth, Nuova Scozia (Stati Uniti). Presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2019. Regia: Robert Eggers. Sceneggiatura: Robert Eggers, Max Eggers. Fotografia: Jarin Blaschke. Scenografia: Craig Lathrop. Montaggio: Louise Ford. Musiche: Mark Korven. Interpreti e personaggi: Robert Pattinson / Thomas Howard; Willem Dafoe / Thomas Wake. Lingua: Versione doppiata in italiano con sottotitoli in inglese grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia Robert Eggers Originario del New Hampshire, Eggers ha iniziato la sua carriera professionale nel teatro sperimentale e classico nel centro di New York. Ha lavorato a lungo come scenografo e costumista per il cinema, la televisione, il teatro e la danza. Dopo aver diretto alcuni cortometraggi, debutta alla regia cinematografica con il lungometraggio “The Witch”. Il film è stato presentato al Sundance Film Festival 2015, dove ha vinto il premio per la miglior regia e ha ottenuto riconoscimenti in altri festival cinematografici nazionali ed internazionali, tra cui il Premio Sutherland per la migliore opera prima al London Film Festival. Informazioni e biglietti Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili) INGRESSO € 9 – ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online). Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su: www.liveticket.it/lakecomofilmfestival. In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati. Venerdì 31 luglio sarà recuperata una delle eventuali serate annullate. http://www.lakecomofilmfestival.com/lake-como-film-nights