Teatro Sociale Channel: il programma completo online

Sul sito www.teatrosocialecomo.it iniziano le trasmissioni di Teatro Sociale Channel, un portale creato e fortemente voluto dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con il Comune di Como e la Società del Palchettisti, in co-produzione con Olo Creative Farm, in media partnership con La Provincia e con innesti di miniartextil, (in occasione nel 2020, del trentesimo anniversario dalla fondazione), del Museo del Cavallo Giocattolo (in occasione nel 2020 del ventesimo anniversario dalla fondazione) e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como (in occasione nel 2021 del venticinquesimo anniversario dall’autonomia dal Conservatorio di Milano).

Un palinsesto di trasmissioni pensate per il territorio, a fruizione gratuita, previa iscrizione, in cui l’attore, divulgatore e conduttore Davide Marranchelli condurrà gli spettatori ‘di stanza in stanza’, di appuntamento in appuntamento.

CALENDARIO COMPLETO DELLE MESSE IN ONDA

martedì, 23 febbraio – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… opera

I “no” che aiutano a crescere. Ovvero la storia dell’opera in pochi minuti.

a cura di Giorgio Martano

con Davide Marranchelli e Sarah Tisba, soprano

giovedì, 25 febbraio – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… danza

Quella indimenticabile “pazza di Giselle”

a cura di Fabio Sartorelli

con Davide Marranchelli ed Elisabetta Miragoli, danzatrice

sabato, 27 febbraio – ore 15.00

Teatro Sociale CHANNEL. FAMILY*

Il teatro raccontato

a cura di Fata Morgana

con Pia Mazza e Cristina Quadrio

domenica, 28 febbraio – ore 11.00

TUTTI ALL’OPERA

Recital lirico

Caterina Sala, soprano Sarah Tisba, soprano Omar Mancini, tenore Guido Dazzini, baritono Giorgio Martano, pianoforte e con Davide Marranchelli

martedì, 2 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… musica

Sonata: perché per suonare serve stabilità

a cura di Carla Moreni

con Davide Marranchelli

giovedì, 4 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… prosa

La storia del teatro in pochi minuti

a cura di Davide Marranchelli

con Simone Severgnini

sabato, 6 marzo – ore 15.00

Teatro Sociale CHANNEL. FAMILY*

La musica che smuove

a cura di Anna Pedrazzini

in collaborazione con Miniartextil e Pinacoteca del Comune di Como

domenica, 7 marzo – ore 11.00

IN CHIAVE DI DO…NNA

Concerto da camera

Giorgio Martano, pianoforte Jamiang Santi, viola

e con Davide Marranchelli

martedì, 9 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… opera

Tenoresse e Sopranitoni: facciamo ordine nei registri vocali

a cura di Giorgio Martano

con Davide Marranchelli e Paola Leoci, soprano

giovedì, 11 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… danza

Čajkovskij e il balletto

a cura di Fabio Sartorelli

con Davide Marranchelli ed Elisabetta Miragoli, danzatrice

venerdì, 12 marzo – ore 21.00

LA TREGUA DI NATALE

Spettacolo di prosa

Testo e regia Pino Di Bello

con Marco Continanza

sabato, 13 marzo – ore 15.00

Teatro Sociale CHANNEL. FAMILY*

Caccia al tesoro a teatro

a cura di Letizia Torelli

martedì, 16 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… musica

Lied: se in una stanza canta il mondo

a cura di Carla Moreni

con Davide Marranchelli

giovedì, 18 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… prosa

Che c’è da ridere?

a cura di Davide Marranchelli

con Paola Galli e Simone Severgnini

sabato, 20 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… trucco

I “trucchi” del mestiere

a cura di Chiara Radice, truccatrice con Davide Marranchelli e Camilla Grasso, modella

domenica, 21 marzo – ore 11.00

LA POESIA DELL’OPERA DA MOZART A PUCCINI

Recital lirico

Paola Leoci, soprano

Chiara Tirotta, mezzosoprano

Valerio Borgioni, tenore

Michele Patti, baritono Giorgio Martano, pianoforte e con Davide Marranchelli

martedì, 23 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… opera

Dire, fare, variare: dalla partitura all’esecuzione

a cura di Giorgio Martano

con Davide Marranchelli e Chiara Tirotta, mezzosoprano

giovedì, 25 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… danza

Morte di un cigno e nascita del Novecento

a cura di Fabio Sartorelli

con Davide Marranchelli

sabato, 27 marzo – ore 15.00

Teatro Sociale CHANNEL. FAMILY*

Giochiamo al teatro

a cura di Maria Allevi

Illustrazioni Chiara Allevi

in collaborazione con Artsana Group

domenica, 28 marzo – ore 11.00

CAMERA PER DUE

Concerto da camera

a cura del Conservatorio di Como

Davide Crenna, chitarra Sophia Zanoletti, pianoforte e con Davide Marranchelli

martedì, 30 marzo – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… musica

Quartetto: quando in quattro si diventa uno

a cura di Carla Moreni

con Davide Marranchelli

giovedì, 1 aprile – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… prosa

Tu chiamale se vuoi, emozioni!

a cura di Davide Marranchelli

con Claudia Gaffuri, Paola Galli e Simone Severgnini

sabato, 3 aprile – ore 15.00

Teatro Sociale CHANNEL. FAMILY

Sipario Kids

Liberamente ispirato all’omonimo libro scritto da Sara Cerrato

con Davide Marranchelli

Sarah Tisba, soprano

Giorgio Martano, pianoforte

martedì, 6 aprile – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… opera

Italiano/ Operese – Operese/ Italiano. Ovvero il dizionario dell’opera

a cura di Giorgio Martano

con Davide Marranchelli e Omar Mancini, tenore

giovedì, 8 aprile – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… danza

Onegin di John Cranko, da Puškin alle punte

a cura di Fabio Sartorelli

con Davide Marranchelli ed Elisabetta Miragoli, danzatrice

venerdì, 9 aprile – ore 21.00

MAESTRO

Spettacolo di prosa

di e con Stefano De Luca

sabato, 10 aprile – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… sartoria

Come nasce un costume teatrale?

a cura di Ginevra Danielli, sarta con Davide Marranchelli

martedì, 13 aprile – ore 18.30

MEMO. Piccoli appunti di… musica

Sinfonia: l’invenzione dell’intreccio più lungo

a cura di Carla Moreni

con Davide Marranchelli

Tutti gli appuntamenti saranno pubblicati e disponibili online dal giorno e orario indicato, con iscrizione gratuita su www.teatrosocialecomo.it

* Appuntamenti in diretta sulla piattaforma Zoom Meeting. Iscrizione obbligatoria.