Tampone Rapido a 20 euro CRI Lomazzo

Prosegue la Campagna di Screening con Tampone Rapido Antigenico

L’iniziativa nata dalla collaborazione di Croce Rossa Italiana Lomazzo con le Amministrazioni Comunali di: Lomazzo, Bregnano, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco e Rovello Porro. In questo periodo di emergenza che, purtroppo, ha colpito duramente il nostro territorio siamo nuovamente in prima linea per soddisfare i bisogni della popolazione.

Infatti, il costo del tampone servirà a coprire le spese del materiale e dei professionisti sanitari ed eventuali ricavi verranno messi nuovamente a disposizione della comunità in termini di servizi per la popolazione. Il costo della prestazione è di € 20, per persona, ed il pagamento può essere effettuato mediante PayPal, bonifico bancario oppure in contanti il giorno del tampone.

Per prenotare il tampone o per maggiori informazioni: https://www.crilomazzo.org/tamponi/

La prossima settimana saremo presenti a: