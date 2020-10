domenica 18 ottobre | ore 15 e ore 16

Pinacoteca Civica di Como STORYTELLER E L’ASILO SANT’ELIA laboratori creativi Un viaggio per bambini e adulti alla scoperte delle nuove sale della Pinacoteca Civica attraverso le forme e gli spazi dell’architetto Giuseppe Terragni Prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteria.luminanda@gmail.com

entro le ore 19 del giorno precedente all’evento Laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni “LA SCUOLA CHE VORREI” I bambini, ispirati dalle riproduzioni fotografiche dell’Asilo Sant’Elia e dai caratteri innovativi del linguaggio dell’architetto Giuseppe Terragni immagineranno alcuni ambienti della loro scuola ideale e attraverso l’utilizzo di moduli di legno proveranno a costruirla. Dall’insieme delle idee dei partecipati e delle loro composizioni architettoniche, fatte di oggetti e frammenti di materiali di riciclo, nascerà il progetto della loro scuola ideale.

Un percorso di comunicazione che favorisce il confronto e la collaborazione, un gioco espressivo libero ma all’interno di regole precise. Laboratorio per adulti COMPOSIZIONI ASTRATTEDopo l’esplorazione delle sale dedicate al razionalismo, con l’utilizzo di matite, Rapidograph, squadre, cutter e cartoncini, i partecipanti potranno ricreare un ritmo di spazi vuoti e pieni che consentirà di cogliere e ricreare l’essenzialità e la libertà delle opere di Giuseppe Terrani. Un progetto di Associazione Lumindanda

