Libreria di Via Volta – Erba presenta Giovedì 16 luglio al Tennis Erba- ore 19

Serata di letture in onore di Andrea Camilleri

in occasione dell’uscita per Sellerio di Riccardino, l’ultimo romanzo di Montalbano.

Ospite speciale Konrad, alias Corrado Dugo che leggerà alcune pagine del romanzo.

ingresso libero – è richiesta la prenotazione per partecipare alla serata

Prenotate subito la vostra copia del libro!