Serata con commedia – quando il giallo si tinge di rosa

Biglietto adulti 8€ – bambini sotto i 12 anni gratis – biglietto prenotabile solo al 333.77.11.886 (Laura) telefonicamente, oppure via whatsapp o sms. Prenotazione obbligatoria.

Spettacolo teatrale all’aperto. E’ garantito il rispetto delle misure precauzionali previste dalla normativa e il distanziamento dei posti per poter partecipare in piena serenità a una divertentissima rappresentazione. E tu non hai voglia di una serata teatrale tutta da ridere? Prenota il tuo posto!