RICHARD JEWELL – Cinema all’aperto

La rassegna 35mm TRA LA LUNA E LE STELLE del Cinema Gloria

presenta:

9, 10 e 11 settembre ore 21.00

Richard Jewell

Film di Clint Eastwood

Atlanta, Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera sua missione proteggere gli altri ad ogni costo: dunque, durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. Questo fa sì che l’attentato dinamitardo del 27 luglio al Centennial Olympic Park abbia esiti po’ meno tragici di quelli previsti dall’attentatore, e Richard diventa l’eroe che aveva sempre sognato di essere: ma la sua celebrità istantanea non tarderà a rivoltarglisi contro e a farlo precipitare dal sogno all’incubo.

L’ingresso è consentito solo tramite prevendita online.

I biglietti si possono acquistare su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ 0,20€ commissioni prevendita)

Cortile del Museo storico Giuseppe Garibaldi piazza Medaglie d’Oro – Como

ATTENZIONE:

– In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La comunicazione verrà data via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall’inizio della proiezione.

– Nel caso in cui la proiezione verrà interrotta per improvviso maltempo ogni spettatore riceverà via mail un biglietto omaggio da utilizzare al Cinema Gloria per la stagione 2020/2021

La rassegna “35mm tra la luna e le stelle” è realizzata con un contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco ed è patrocinata dal Comune di Como

Info: www.spaziogloria.com / arcixanadu@spaziogloria.com