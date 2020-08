Presentazione di “Baby Rock” – Festival Cultura Lomazzo

mercoledì 19 agosto ore 21

Viaggio fra le canzoni che hanno segnato la storia del rock e che non possiamo non trasmettere alle nuove generazioni.

Quando i figli sono piccoli, tra pannolini, notti insonni e capricci, l’ultimo dei pensieri è di educarli alla buona musica. Gli anni passano in un baleno: d’improvviso, a 10-11 anni i ragazzini saranno conquistati dai generi più commerciali, al punto da spingere i genitori rockettari a chiedersi: “Ma quelli sono davvero i nostri figli?” Per ovviare (scherzosamente) a situazioni di questo genere, due volti noti del giornalismo comasco nonché marito e moglie nella vita – Fabrizio Barabesi e Manuela Lozza – hanno pubblicato una selezione di brani, corredati da tante storie destinate a colpire l’immaginazione dei rockettari di domani.

Ascoltare, vedere, conoscere i Kiss, per dirne una, sarà un’esperienza unica per vostro figlio. E se più tardi vi chiederà di risentire quel brano, allora saprete di essere sulla buona strada. Ma non potete farvi trovare impreparati quando domanderà “Hai altre canzoni così?”. Certo che le avrete. Qui ce ne sono 50, con relativi consigli e risposte sfiziose alle loro domande, tutte già testate da noi. Insomma, lunga vita al rock and roll, anzi, Long live rock’n’roll.