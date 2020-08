Presentazione del libro di Jonathan Bazzi

“Storie in Piazza” rassegna letteraria della libreria Ubik Como dedicata all’incontro di autori noti ed emergenti in dialogo con personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia dell’arte, in un confronto aperto con materie diverse dalla letteratura.

venerdì 28 agosto ore 18

Jonathan Bazzi presenta “Febbre”.

Finalista al Premio Strega 2020

Dialoga con l’autore Chiara Piscitelli, responsabile della Libreria Ub!K Como

Libreria Ubik Como piazza San Fedele

Causa restrizioni dovute al Covid19 vi preghiamo di comunicarci la vostra presenza attraverso la prenotazione in libreria.

Un libro spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le nostre emozioni a un coming out nei confronti della storia eccezionale di un ragazzo come tanti. Un esordio letterario atteso e potente.