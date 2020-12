Premio Internazionale di Letteratura Città di Como-VII Edizione

SCADENZA DEL BANDO DELLA VIII EDIZIONE: 30 GIUGNO 2021

MONTEPREMI DI 25.000 €

È POSSIBILE ISCRIVERSI, IN QUALSIASI SEZIONE, ATTRAVERSO SEMPLICE INVIO DI MAIL ALL’INDIRIZZO: INFO@PREMIOCITTADICOMO.IT

Si ribadisce di non inviare per posta raccomandata per non continuare a obbligare gli organizzatori a code presso gli uffici. Si invita cortesemente ad attenersi onde evitare disagi.Alla fine tutti i nominativi in elenco saranno come al solito pubblicati.

Per agevolare il lavoro della Giuria e del Comitato di lettura del Premio Città di Como si consiglia vivamente di spedire gli elaborati con ampio anticipo rispetto alla data di scadenza del Bando.

Il Premio Città di Como è libero, autonomo, indipendente e riconosce pari dignità a tutti i partecipanti, garantendo la totale imparzialità di giudizio. Il Premio Città di Como opera in ambito nazionale e internazionale. Il Premio intende promuovere, attraverso eventi, corsi e presentazioni di libri e autori che abbiano partecipato al concorso, l’interesse verso la cultura e la letteratura in particolare, dedicando molta attenzione a manifestazioni o iniziative che possano favorire il turismo culturale nei suoi molteplici aspetti.

Sezione editi

POESIA (SEZIONE DEDICATA AD ALDA MERINI): partecipano a questa sezione opere edite di poesia a tema libero, compresi generi particolari come l’epigramma e il romanzo in versi.

NARRATIVA (SEZIONE DEDICATA A GIUSEPPE PONTIGGIA): partecipano a questa sezione opere edite in prosa a tema libero di ogni genere: romanzi, raccolte di racconti, fiabe, testi di memorialistica, biografie, libri per bambini e ragazzi, testi per il teatro, soggetti cinematografici, aforismi (sono previsti premi speciali per la narrativa di genere). Sono richieste una breve sinossi dell’opera e una breve nota biografica e bibliografica dell’autore.

SAGGISTICA: partecipano a questa sezione opere edite di saggistica, a carattere scientifico o divulgativo, di qualsiasi argomento, senza limiti di ambito di trattazione. Sono richieste una breve sinossi dell’opera e una breve nota biografica e bibliografica dell’autore.

Sezione inediti

Partecipano a questa sezione opere mai pubblicate né in versione cartacea né digitale. Sono richieste brevi note biografiche dell’autore.

Opere di poesia: una raccolta di componimenti in versi di un solo autore (minimo cinque, massimo venticinque) o un’antologia di più autori.

Opere di narrativa di ogni genere: romanzi, raccolte di racconti, fiabe, opere di memorialistica, biografie, libri per bambini e ragazzi, testi teatrali, aforismi, soggetti cinematografici. Si richiede una breve sinossi dell’opera.

Opere di saggistica, a carattere scientifico o divulgativo, di qualsiasi argomento senza limiti di trattazione. Si richiede una breve sinossi dell’opera.

Sezione multimediale

Partecipano a questa sezione opere multimediali, sia edite che inedite nelle seguenti categorie:

“Raccontano”: un testo letterario (in prosa o in poesia, edito o inedito, di qualsiasi autore), un paesaggio o un viaggio raccontato attraverso immagini e/o testo e/o musica.

“Espressioni del volto”: volti ed emozioni (di uno o più soggetti) espressi attraverso immagini e/o testo e/o musica.

“Videopoesie”: un testo poetico edito o inedito recitato attraverso il libero abbinamento di immagini e/o testo e/o suoni.

“Booktrailer”: audiovisivo di breve durata per promuovere una pubblicazione edita o inedita.

“Reportage fotografico di qualsiasi genere” .

“L’ambiente e la natura”.

Opera Autobiografica

Narrazione in prosa in cui l’autore ricorda fatti o periodi ritenuti importanti della propria vita. Avvalendosi della scrittura, l’autore prende coscienza di sé attraverso i ricordi e un personale percorso di analisi e introspezione. Diviene protagonista delle vicende narrate e, rievocandole, elabora riflessioni personali che ne arricchiscono il vissuto.

OPERA A TEMA

Per la migliore opera edita o inedita – di poesia, narrativa, arte multimediale o saggistica – che sia ispirata alla tematica ecologica nelle sue più diverse accezioni. Il rapporto tra uomo e natura, le sfide che pone il sempre più difficile equilibrio ambientale, il mondo dei nostri compagni di viaggio sul pianeta, ossia gli animali sia domestici che selvatici, protagonisti nel rapporto con l’uomo. La minaccia all’ecosistema che può scatenare reazioni a livello planetario anche attraverso le epidemie. Racconta il tuo amore per la Terra e chi la abita attraverso la creatività letteraria, un audiovisivo o un reportage fotografico.

OPERA INTERNAZIONALE IN INGLESE

La cultura non ha confini: il concorso intende aprirsi sempre più agli autori internazionali e per questo premierà un’opera edita in lingua inglese, che rientri nei criteri delle sezioni “Poesia”, “Narrativa”, “Saggistica”, “Opera autobiografica” e “Opera prima”, pubblicata tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021.

OPERA PRIMA

Il concorso assegnerà il premio “Opera prima” al migliore testo edito esordiente nelle sezioni “Poesia”, “Narrativa”, “Saggistica” e “Opera autobiografica”.

Specificare, se opera prima, nella scheda di iscrizione.

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI

La partecipazione al Premio avviene tramite la presentazione degli elaborati.

Qui di seguito le indicazioni per la presentazione.

SEZIONE EDITI

Per le opere edite in formato cartaceo: inviare n. 2 copie del volume stampato.

Per le opere edite in formato elettronico: inviare per posta elettronica, e-book preferibilmente in formato pdf.

SEZIONE INEDITI

Per le opere inedite in formato cartaceo: inviare n. 2 copie stampate in formato A4, in bianco o nero o a colori.

Per le opere inedite in formato elettronico: inviare per posta elettronica l’elaborato in un unico file preferibilmente in formato pdf.

SEZIONE MULTIMEDIALE

Per le opere realizzate come sequenze fotografiche digitali: inviare la sequenza costituita da un minimo di 5 e da un massimo di 50 immagini, progressivamente numerate, in formato JPG, peso massimo 2 MB l’una per posta elettronica (per invii superiori a 5 MB, utilizzare modalità WeTransfer o simili).Per i reportage da un minimo di 5 a un massimo di 50 immagini.

Per le opere realizzate come video: inviare il video realizzato in un unico file,nei formati Wav-Avi-Mp4-Mov della durata massima di 15 minuti per e-mail (con modalità WeTransfer o simili). I video pervenuti saranno inseriti sul canale YouTube del Premio. Tutte le lavorazioni audio-video saranno ammesse se nel rispetto delle normative di YouTube. Con l’invio, si autorizza la pubblicazione del video sul sito www.premiocittadicomo.it e sui social network di riferimento.

Norme di partecipazione

I partecipanti (autori e case editrici) possono concorrere a una o più Sezioni del Premio, senza limiti. Ogni partecipazione richiede un’iscrizione separata. La casa editrice concorre garantendo l’autorizzazione alla partecipazione da parte dell’autore del testo. Alle case editrici si raccomanda di dotare di idonea fascetta l’opera che risulterà vincitrice del Premio per le sezioni dedicate agli editi. Possono partecipare opere già premiate in altri concorsi.

INVIO DEGLI ELABORATI IN FORMA CARTACEA

Gli elaborati in forma cartacea dovranno essere inviati per posta – secondo le modalità indicate in “Presentazione degli Elaborati” – unitamente alla scheda di iscrizione (SCHEDA ISCRIZIONE scaricabile e compilabile dal sito) e alla certificazione (fotocopia della ricevuta) del pagamento della quota di partecipazione (vedi “Quota di Partecipazione”) a: C.P. n°260 c/o Poste Centrali, via Gallio, 6 – 22100 Como oppure Associazione Eleutheria, via Oriani 8 – 22100 Como (per la Svizzera: Fermo Posta 6830 – Chiasso 1). La scheda di iscrizione può essere sostituita da un foglio che riporta le generalità del partecipante e la sezione dell’opera inviata.

LA RACCOMANDATA COME MODALITA’ DI SPEDIZIONE E’ INUTILE OLTRE CHE COSTOSA. OBBLIGA NOI ORGANIZZATORI A CODE INTERMINABILI ALLE POSTE E LA CONFERMA DELL’ARRIVO DEI VOSTRI PLICHI PUO’ ESSERE OTTENUTA INVIANDO UNA EMAIL CON LA RICHIESTA DI CONFERMA A info@premiocittadicomo.it

INOLTRE ALLA FINE DEL CONCORSO SCRIVEREMO TUTTI I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI SUL SITO.

CONFIDIAMO CHE QUESTA RICHIESTA VENGA ACCOLTA.

INVIO DEGLI ELABORATI IN FORMA DIGITALE

Gli elaborati in forma digitale potranno essere anche inviati – secondo le modalità indicate al punto “Presentazione degli Elaborati” – via posta elettronica unitamente alla scheda di iscrizione (SCHEDA ISCRIZIONE scaricabile e compilabile dal sito) e alla certificazione (scansione in formato pdf della ricevuta) del pagamento della quota di partecipazione (vedi “Quota di Partecipazione”) all’indirizzo:

Per le sezioni letterarie editi e inediti: info@premiocittadicomo.it

Per la sezione multimediale (sequenze fotografiche e video): sezioneimmagine@premiocittadicomo.it

ATTENZIONE:

Per motivi organizzativi, sia per invio in forma cartacea sia per invio in forma digitale, la scheda di iscrizione (o uno scritto equivalente), l’opera in concorso e la certificazione del versamento della quota di partecipazione devono giungere uniti e contemporaneamente. Non verranno ammessi al concorso elaborati spediti senza la scheda di iscrizione e senza la certificazione del pagamento della quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione – per tutti i partecipanti, autori e case editrici è di euro 25,00 – Euro Venticinque/00 (ogni partecipazione richiede una quota separata).

Le persone in regime di detenzione sono esentate dal versamento della quota di partecipazione.

La quota potrà essere versata:

tramite assegno o contanti presso la Segreteria del Premio;(non spedire per posta contanti)

tramite versamento sul c/c postale n°1016359752 intestato ad Associazione Eleutheria;

tramite bonifico bancario: BPS – IBAN: IT72M0569610901000009091X44 – BIC / SWIFT: POSOIT22 Filiale: 073 Como- ag.1 intestato ad Associazione Eleutheria.

DESTINAZIONE DEGLI ELABORATI

Al termine del Concorso, gli elaborati non verranno restituiti. Le opere edite potranno essere donate a Biblioteche del territorio insubrico. Le opere inedite verranno distrutte a tutela del diritto d’autore.

Comunicazione dei finalisti, vincitori e cerimonia finale

Gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza del bando (vedi punto “Scadenza Bando del Concorso”) verranno esaminati: dopo una prima fase di analisi si determinerà una rosa di selezionati. Nella rosa dei selezionati, verranno scelti i finalisti che verranno avvisati dalla Segreteria del Premio con apposito comunicato. Tra i finalisti verranno infine scelti i vincitori. Gli elenchi della rosa dei selezionati e, successivamente, l’elenco dei finalisti saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito del Premio. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di ottobre o novembre 2021 a Como, in una sede di prestigio e sarà aperta al pubblico a ingresso libero (compatibilmente con le norme sanitarie che saranno in vigore in quel momento).Tutte le informazioni relative alla data e all’ora della cerimonia di premiazione saranno consultabili sul sito e verranno comunicate con largo anticipo. I vincitori verranno proclamati all’atto della Cerimonia e saranno tenuti a parteciparvi per la riscossione dei premi. I premi in denaro non ritirati personalmente durante la Cerimonia rimarranno a disposizione del Premio per l’edizione successiva. Le spese di trasferimento e di soggiorno per la presenza alla Cerimonia di Premiazione si intendono a carico dei singoli partecipanti. Il Premio ha tuttavia stipulato apposite convenzioni con alberghi per pernottamenti a prezzi speciali (informazioni presso la Segreteria o sul sito del premio).

ACCORDI EDITORIALI, CONSULENZE

L’Associazione si riserva la possibilità di stipulare accordi di rappresentanza e consulenza editoriale con gli autori delle opere inedite ritenute più meritevoli di pubblicazione.

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Per gli autori che ne facciano richiesta tramite apposito modulo allegato alla scheda di partecipazione, verrà compilata una scheda di valutazione dell’opera presentata in concorso al fine di evidenziare pregi e eventuali limiti di stile di scrittura, contenuto e trama. Completeranno le osservazioni suggerimenti per un eventuale editing e la valutazione della potenzialità dell’opera.

La scheda potrà essere, a richiesta dell’autore, accompagnata da un colloquio con l’editor che l’ha redatta per conto dell’associazione Eleutheria.

Per accedere a tale servizio, alla quota di iscrizione al premio, andrà aggiunta la somma di euro 70 (settanta iva compresa). Qualora il testo da valutare sia superiore alle 60.000 parole il costo sarà di euro 90 (novanta iva compresa) più l’iscrizione al premio di Euro 25 (venticinque).

La scheda di valutazione verrà inviata via posta elettronica a chi ne abbia fatto richiesta entro la data fissata per la cerimonia di premiazione. Le schede saranno redatte da un comitato di valutazione formato da editor e professionisti della comunicazione, già operanti nella organizzazione del premio.

La partecipazione al Concorso deve essere formalizzata entro la data di scadenza del Bando. Si ribadisce l’invito a non aspettare gli ultimi giorni per l’invio dei testi. La Segreteria del Premio, a chiusura del Bando, resta a disposizione per un periodo di giorni 15 per eventuali avvisi, omissioni, refusi o segnalazioni. TASSATIVO: oltre il suddetto periodo non verrà presa in esame alcuna richiesta in merito alle opere oggetto del Concorso. A chiusura del Bando verranno pubblicati sul sito del Premio gli elenchi dei partecipanti al concorso.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento in qualità di socio scrittore (ossia chi ha diritto a partecipare all’evento letterario versando la quota associativa all’Associazione Eleutheria di Euro 25 (venticinque). Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

I partecipanti dichiarano di esseri autori delle loro opere. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Ente Promotore il diritto di riprodurre le immagini presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e i luoghi dove ambientata l’immagine, senza fini di lucro. Ai sensi della Risoluzione n.8/1251 del 28/10/1976 il Premio non verrà assoggettato a ritenuta alla fonte. Resta pertanto a carico del percettore del premio l’obbligo di comprendere il valore del riconoscimento e le somme complessive a tale titolo conseguite nella propria dichiarazione annuale alla fine della determinazione del reddito. Per i minorenni occorrerà la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà sulla scheda di partecipazione.

Tutti i dati sensibili pervenuti da quanti partecipano al Premioverranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come “Testo unico sulla privacy”) ed utilizzati esclusivamente per i fini del Premio stesso. In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti mediante richiesta rivolta all’Associazione Eleutheria quale Titolare del trattamento.

I CONCORRENTI, CON L’ISCRIZIONE TRAMITE SCHEDA, ACCETTANO TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE BANDO E RISPONDONO DELL’AUTENTICITA’ DEI LAVORI PRESENTATI.

Premi

SEZIONE EDITI

VOLUME EDITO DI POESIA

PRIMO € 3.000

VOLUME EDITO DI NARRATIVA

PRIMO € 3.000

Premi speciali per generi:

Romanzo storico € 500

Romanzo d’avventura o viaggio € 500

Romanzo giallo o thriller o horror € 500

Biografie € 500

Volume edito di genere teatrale € 500

Aforismi editi € 500

LIBRO EDITO PER RAGAZZI

PRIMO € 1000

VOLUME EDITO DI SAGGISTICA

PRIMO € 3.000

Premi speciali per generi:

Divulgazione scientifica € 500

Libro di inchiesta € 500

Tema il viaggio € 500

SEZIONE INEDITI

Il testo inedito in prosa che risulterà vincitore – sia esso romanzo o raccolta di racconti, per adulti o per bambini o ragazzi – verrà pubblicato dall’Editore Francesco Brioschi di Milano con il consenso dell’autore e dopo un accurato editing al fine di migliorare se necessario la struttura e la qualità complessiva del testo. Potranno essere pubblicati anche altri inediti ritenuti meritevoli di attenzione. La segreteria del premio dovrà essere tempestivamente avvisata qualora l’autore di un testo inedito inviato per la partecipazione raggiungesse accordi editoriali nel periodo del concorso. Alla data di premiazione le opere vincitrici, pena l’esclusione, dovranno risultare inedite e svincolate da qualsiasi diritto di terzi.

INEDITI VARI

Per altri inediti (saggistiche, aforismi, opere teatrali, soggetti cinematografici, fiabe, opere per bambini o ragazzi, romanzi o raccolte di racconti, autobiografie) uno a scelta della Giuria fra i vari generi, il premio sarà di € 1000.

POESIA INEDITA

Primo classificato € 1.000

SEZIONE RACCONTO SINGOLO EDITO O INEDITO

Primo classificato € 1.000

Miglior racconto che abbia il lago, in qualsiasi accezione geografica o simbolica come protagonista € 250

Tesi di laurea in ambiti specifici: mediazione culturale, beni culturali e turismo, aspetti paesaggistici € 250

SEZIONE MULTIMEDIALE

PREMIO UNICO

PRIMO € 3.000

OPERA PRIMA (IDENTIFICATA A DISCREZIONE DELLA GIURIA FRA TUTTE LE OPERE IN CONCORSO NELLE VARIE SEZIONI)

Primo classificato € 1000

OPERA INTERNAZIONALE IN INGLESE (libri pubblicati solo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2021)

Primo classificato € 1000

OPERA AUTOBIOGRAFICA

Primo classificato € 1000

OPERA TOP

La Giuria può riconoscere, fra tutte le opere giunte in concorso, un unico testo in qualsiasi sezione che per qualità di scrittura e originalità dei contenuti si distingua da tutti gli altri. A tale opera verrà assegnato un particolare riconoscimento che per prestigio e valore avrà un grande significato simbolico. Tutti gli altri premi nelle varie sezioni rimarranno invariati.

Il Premio e la Giuria potranno:

Conferire riconoscimenti con diplomi e targhe, premi speciali della Giuria e assegnare ulteriori premi in denaro o equivalente ai finalisti delle varie sezioni o al romanzo inedito.

Assegnare ulteriori premi in denaro in caso non sia possibile la pubblicazione nelle modalità indicate dal bando.

Assegnare ulteriori premi in denaro al secondo e terzo classificatosi nelle varie sezioni.

Assegnare premi speciali ai finalisti di componimenti scritti da detenuti a partecipazione gratuita.

Assegnare Soggiorni Premio in rinomati alberghi del territorio elencati sul sito del Premio.

Non assegnare il premio in assenza di opere meritevoli in una specifica sezione.

Durante la Cerimonia verranno assegnati:

Un premio alla memoria del prof. Augusto Cirla, eminente clinico dell’Ospedale Sant’Anna di Como.

Un riconoscimento a una personalità o a un Ente che si siano distinti per la diffusione della cultura o per particolari meriti in campo umanitario.

Giuria Tecnica

Presidente Andrea Vitali

Scrittore

Edoardo Boncinelli

Scienziato e scrittore

Francesco Cevasco

Critico e giornalista, già Responsabile delle Pagine Culturali del Corriere della Sera

Milo De Angelis

Poeta e critico

Giovanni Gastel

Fotografo

Piergiorgio Odifreddi

Matematico

Dacia Maraini

Scrittrice

Armando Massarenti

Giornalista e scrittore

Pierluigi Panza

Giornalista del Corriere della Sera e docente universitario

Flavio Santi

Scrittore, traduttore e docente all’Università Insubria

Laura Scarpelli

Editor

Mario Schiani

Responsabile pagine culturali quotidiano La Provincia

LE DELIBERAZIONI DELLA GIURIA SONO INSINDACABILI ED INAPPELLABILI

Comitato di lettura

COMITATO DI LETTURA (nominativi sempre aggiornati sul sito)

Marco Albonico

Fiorella Bianchi

Mafalda Bianchi

Anna Falezza

Boracchi Paola

Linda Pedraglio

Giorgio Albonico

Lorenzo Morandotti

Sergio Mestrinaro

Daniela Baratta

Greta Albonico

Marielina Confalonieri

Raffaella Rizzo

Katia Trinca

Federico Viganò

Filoni Simone

Egman Lisa

Ravanelli Patrizia

Mattedi Tiziana

Mastrofrancesco Rosaria

Martorelli Ilaria

Cariddi Agnese

Arnaboldi Giuseppina

STUDENTI LICEO VOLTA:

Insegnante di riferimento: Prof.ssa Marina Doria coordinatrice progetto “Leggere per davvero”

BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELCOVATI DI BRESCIA:

Andoli Angela

Bonfadini Albertina

Carissoli Antonella

Festa Alessia

Galli Moira

Guerini Katia

Minelli Giulia

Pedrotti Carla

Salvoni Nicole

Secchi Annalisa

“LIBRIAMO“- Biblioteca di Lurago D’Erba

Bonetti Aurelio

Fanara Patrizia

Gingardi Doriana

Pasini Marco

Pasini Sesyl

Pesenti Anna

Radice Grazia

Riva Laura

Travaini Pierina

Viganò Nicoletta

“BLiLeCo – LIbere LEtture COndivise in Biblioteca” – Biblioteca Comune di Cermenate:

Opsi Angela

Radice Maria Teresa

Rampoldi Laura

Mittiga Stefania

Monti Barbara

Libera Silvana

Alberio Mariangela

Bigelli Ilaria

Biblioteca Civica “F. Maraspin” – Comune di Cusano Milanino (Mi):

Cazzani Laura

Mancarella Valeria

Manicardi Donatella

Ricci Antonio

“Matti per la lettura” – Biblioteca di Olgiate Comasco:

Carpene Barbara

Danesi Giuliana

De Agostini Mauro

Stigliano Katia

Taiana Paola

BIBLIOTECA DI BORMIO

CULTura e futuro/Circolo Auser di Caserta:

Parente Anna

Cocchis Roberto

Mastrangelo Emilia

Barra Rosa

“Lettori di strada” – Torino:

Bardaro Gabriella

Severini Assunta

Mulè Chiara

Martino Darica

Mormile Edwige

Audenino Fiorenza

Mercuri Gabriella

Accornero Luciana

Sartorello Marilisa

Bottega Maurizio

Mosso Monica

Canale Patrizia

Verza Patrizia

Sesia Pietro

Rutigliano Antonella

Mantovani Serena

VARI LETTORI SELEZIONATI

Senes Anna

Maroni Anna

Desiderato Pietro

Cariddi Agnese

Egman Lisa

Bernasconi Lara

Mattedi Tiziana

Trinca Katia

Bogi Miriana

Rachelli Kristina

Serra Silvia

Comitato esecutivo

Ideatore e organizzatore premio:

Giorgio Albonico

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Greta Albonico – Daniela Baratta info@premiocittadicomo.it

Via Oriani 8 – Como

Telefono: 031 241.392

Cellulare: +39 3409439256 – +39 329 3336183 – +39 334 5482855

ORARIO UFFICIO: 9:00-12:00 / 15:00-17:30

Email: info@premiocittadicomo.it

URL: https://premiocittadicomo.it

Responsabile sezione fotografica: Greta Albonico – sezioneimmagine@premiocittadicomo.it – gretaalbonico@yahoo.it

Responsabile Comunicazione – Eventi: Promozione e contenuti digitali: Lorenzo Morandotti lorenzomorandotti@gmail.com

Referente per gli scritti provenienti da istituti penitenziari: Avv. Marcello Iantorno.

Progettazione grafica e realizzazione sito internet: Partners 3.0

Katia Trinca Colonel responsabile sezione inediti.