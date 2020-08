Portici in Musica – rassegna di concerti per la città

La Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con il Conservatorio di Como, nell’ambito degli eventi “Estate 2020” del Comune di Como e organizzati per la città, propone una rassegna di concerti che si terranno nello spazio sotto al Broletto, titolo dell’iniziativa “Portici in musica“.

La partecipazione è libera e gratuita. Sabato 29 agosto ore 21.00 Michael Jennings pianoforte L.v Beethoven, Sonata n° 12 op. 26 L.v Beethoven, Sonata n° 30 op. 109 R. Schumann, Geistervariationen WoO 24 Sabato 5 settembre ore 21.00 Valeria Vecerina violino solista E. Ysaÿe, Sonata per violino solo n° 2 op. 27 J.S. Bach, Partita per violino solo n° 2 BWV 1004 N. Paganini, Capricci per violino solo n° 17 e 23 Sabato 12 settembre ore 21.00 Roberta Nobile flauto traverso Marco Cadario clavicembalo G.P. Telemann, Sonata in fa magg. TWV 41:F2 J. B. De Boismortier, Sonata in sol min. n° 2 op. 91 B. Galuppi, Sonata n° 5 in do magg. C. P. E. Bach, Hamburger Sonata in sol magg. Wq133 J. S. Bach, Sonata per flauto in si min. BWV 1030 Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con i Solisti dell’Orchestra Antonio Vivaldi