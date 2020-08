PINOCCHIO – Cinema all’aperto

La rassegna 35mm TRA LA LUNA E LE STELLE del Cinema Gloria

presenta:

19, 20 e 21 agosto

ore 21.00

Pinocchio di Matteo Garrone

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

L’ingresso è consentito solo tramite prevendita online.

I biglietti si possono acquistare su www.spaziogloria.com/biglietteria

Ingresso 7€ (+ 0,20€ commissioni prevendita)

Cortile del Museo storico Giuseppe Garibaldi piazza Medaglie d’Oro – Como

ATTENZIONE:

– In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. La comunicazione verrà data via mail, sul sito e su Facebook almeno 2 ore prima dall’inizio della proiezione.

– Nel caso in cui la proiezione verrà interrotta per improvviso maltempo ogni spettatore riceverà via mail un biglietto omaggio da utilizzare al Cinema Gloria per la stagione 2020/2021

La rassegna “35mm tra la luna e le stelle” è realizzata con un contributo della Camera di Commercio di Como-Lecco ed è patrocinata dal Comune di Como

