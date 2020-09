PERCORSO DEL CEMENTO PER TUTTI

Hai mai sperimentato il buio totale e il silenzio assoluto?

Nel Parco delle Gole della Breggia potrai vivere questa esperienza attraverso il Percorso del Cemento che ti condurrà nelle viscere della terra a visitare le gallerie di estrazione del calcare!

Dei cinque chilometri complessivi, uno è stato infatti reso sicuro e percorribile.

Armati di caschetto e lampade, la guida ti accompagnerà in un viaggio unico in Svizzera, un percorso nella storia dell’uomo e della natura.

Percorrerai lo stesso tragitto che un milione e mezzo di metri cubi di maiolica e scaglia, gli ingredienti principali per la produzione del cemento, hanno compiuto dalle cave e dalle gallerie per giungere al frantoio e infine alla torre dei forni.

13, 23 e 30 settembre 2020 dalle 14.00 alle 17.00

11, 20 e 31 ottobre 2020 dalle 14.00 alle 17.00