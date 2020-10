MONOS – UN GIOCO DA RAGAZZI – Lunedì del Cinema

Circolo Arci Xanadù presenta

I Lunedì del Cinema Gloria

9 novembre ore 21

MONOS – UN GIOCO DA RAGAZZI di Alejandro Landes

Su una lontana montagna colombiana, ciò che a prima vista sembra un edonistico campo estivo nasconde in realtà una missione specifica: qui, dei bambini soldato con pistole e nomi da guerriero devono fare in modo che Doctora, una americana rapita, rimanga in vita. Quando però la battaglia si avvicina e una mucca da latte presa in prestito viene uccisa accidentalmente, per i bambini arriva il momento di entrare in azione.

———————————————

Ingresso riservato ai soci Arci

Ingresso unico € 7,50 (compresi diritti di prevendita).

Abbonamento del ciclo (14 film) € 60.

– Per chi non possiede l'abbonamento de "I Lunedì del cinema" E' OBBLIGATORIO L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO ONLINE, da fare esclusivamente su www.spaziogloria.com/biglietteria

– Per chi ha l’abbonamento della passata edizione della rassegna, non avendo potuto fruire di 13 proiezioni, l’ingresso sarà gratuto, ma E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, da fare inviando un’email a prenotazionigloria@gmail.com. La prima volta che verrete al cinema dovrete esibire il vecchio abbonamento e vi verrà consegnato quello nuovo.

– Chi non ha l’abbonamento e vuole acquistarlo dovrà comunque scrivere un’email a prenotazionigloria@gmail.com indicando la data in cui intende venire al Gloria

Spazio Gloria via Varesina 72 – Como

Info: www.spaziogloria.com