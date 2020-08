Lago, ville, chiese e città le Visite guidate Mondo Turistico

Visite guidate e passeggiate con Associazione Mondo Turistico

Alla scoperta del centro di Milano

Domenica 16 agosto 2020 – ore 10,00

Incontro in piazza Duomo, 8 (davanti al Museo del Novecento)

Costo per persona € 8,00 (durata 2 ore)

Guida Justyna Zalewska (331 8314848 solo per comunicazioni il giorno della visita)

Prenotazione obbligatoria quanto prima (la visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo )rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure al numero 347 8305199 Si chiede,

gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

Durante la classica passeggiata per il centro di Milano ci immergeremo nella storia e nelle curiosità dei luoghi più famosi della città.

Inizieremo con il simbolo milanese per eccellenza, il Duomo per poi attraversare la Galleria Vittorio Emanuele e ritrovarci davanti al teatro alla Scala. Ci sposteremo, poi, in Brera, il famoso e pittoresco quartiere artistico e arriveremo fino al Castello Sforzesco. Termineremo la passeggiata di nuovo in piazza Duomo, questa volta percorrendo la via Dante.

Canzo e i suoi tesori

Sabato 22 agosto 2020 – ore 16,00

Incontro sul sagrato della parrocchiale di Santo Stefano (si prega di arrivare un quarto d’ora prima)

Costo per persona € 5,00

Guida Tiziana Lo Castro (333 9067110 solo per comunicazioni il giorno della visita)

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la visita (la visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo ) rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure ai numeri 339 1153094 o 031 674163

(orari d’ufficio) Si chiede, gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

La passeggiata è organizzata in collaborazione con il comune di Canzo, una suggestiva località del triangolo Lariano che fu ed è ancora una meta amata dal turismo milanese.

Inizieremo visitando l’imponente chiesa parrocchiale dedicata a Santo Stefano posta accanto alla piazza dell’antico mercato. Procederemo, poi, attraverso le caratteristiche stradine del centro verso Villa Meda dove si potrà ammirare il “Battistero”,

uno straordinario edificio mai terminato. Dopo aver scoperto altri angoli affascinanti di Canzo, l’itinerario si concluderà con la visita del neoclassico Teatro Sociale, una “Scala” in miniatura.

StarComo

Giovedi 20-27 agosto 2020 – ore 21,00

Incontro c/o infopoint in via Albertolli a Como

Costo per persona € 8,00

Guida Laura Adamo (366 1865152 solo per comunicazioni il giorno della visita )

Prenotazione obbligatoria quanto prima (la visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo )rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure al numero 347 8305199 Si chiede, gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

Scoprite con noi il centro storico di Como sotto le stelle! Piazza Cavour, piazza Duomo, piazza Volta, le mura medievali sono tuta un’altra cosa se viste in una sera d’estate! Vi aspettiamo per raccontarvi i segreti più nascosti della nostra magica

città che ha più di duemila anni di storia.(visita solo per esterni).

Il parco di Villa Olmo

Sabato 22 agosto 2020 – ore 15,00 (durata 2 ore circa)

Incontro al cancello di Villa Olmo in via Cantoni

Costo per persona € 10,00

Guida Marta Miuzzo (339 1153094 solo per comunicazioni il giorno della visita)

Prenotazione obbligatoria quanto prima (visita effettuata al raggiungimento del numero minimo) rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure al numero 347 8305199 Si chiede, gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

Si raccomandano scarpe comode.

Il parco che circonda Villa Olmo, da pochi anni restaurato, offre la possibilità di fare una rilassante passeggiata per conoscerne la storia, le essenze principali che lo compongono e, grazie all’orto botanico, di scoprire come si svolgeva la vita dei nobili nei periodi di villeggiatura. Durante il percorso si potranno anche gustare splendidi scorci panoramici su Como e il primo bacino del lago.

Torno

Venerdì 28 agosto 2020 – ore 16,00

Incontro davanti alla chiesa di Santa Tecla (di fronte all’imbarcadero)

Costo per persona € 8,00

Guida Cristina Moreschi (333 8471756 solo per comunicazioni il giorno della visita)

Prenotazione obbligatoria quanto prima (la visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo) rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure al numero 347 8305199 Si chiede, gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

Torno è noto come il paese tra lago e montagna, una definizione perfetta che racchiude le due anime di questo

piccolo borgo. Visiteremo la parte lacuale con la chiesa di Santa Tecla e ci addentreremo nelle viuzze più a monte dal sapore antico, che ci riveleranno storia, tradizioni, leggende fino ad arrivare alla bellissima chiesa di San Giovanni, che custodisce il Sacro Chiodo.

Il parco di Villa Erba

Sabato 15-22-29 agosto 2020 – ore 11,00

Domenica 16-23-30 agosto 2020 – ore 15,30 (durata 90 min)

Incontro davanti a Villa Bernasconi a Cernobbio

Costo per persona €10,00 – €8,00 per residenti di Cernobbio (si richiede carta d’identità) e per chi visita anche Villa Bernasconi

Prenotazione obbligatoria (la visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo) entro le 24 ore precedenti rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure contattando la guida Fiorella Casartelli 348 5114649

Si chiede, gentilmente, di lasciare un contatto telefonico al momento della prenotazione.

La villa, costruita alla fine del XIX secolo, dispone di un ampio parco completamente pianeggiante, unico fra tutte le ville del lago, e possiede numerosi esemplari di pregio evidenziati da un percorso botanico artisticamente segnalato attraverso

il quale si possono ammirare : Ginko biloba, Cedro deodara, Platano orientale, Aceri, Faggio, Cipressi calvi, Magnolie nonché molte varietà di arbusti ornamentali. Il parterre antistante la villa è arricchito da numerosi bossi rigorosamente potati

a sfera, che con le loro geometrie verdi costituiscono un ideale elemento di raccordo tra l’edificio e lo specchio d’acqua antistante.

Villa Melzi

Domenica 16-23-30 agosto 2020 – ore 15,00 (durata 90 min.)

Incontro all’ingresso di villa Melzi

Costo per persona € 13,00 (ingresso + guida)

Prenotazione non necessaria, potete presentarvi direttamente al punto d’incontro o contattare la guida Rita Annunziata 335 8435907

La visita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

Visita guidata dei giardini di Villa Melzi per scoprire le particolarità delle piante e la storia di questa grande famiglia.

Il borgo di Bellagio

Sabato 15-22-29 agosto 2020 – ore 15,00 (durata 90 min.)

Incontro c/o ufficio Promobellagio c/o la vecchia torre in piazza della Chiesa

Costo per persona € 10,00, per associati Promobellagio /Prolezzeno e ospiti in strutture ricettive Promobellagio /Prolezzeno € 8,00 per persona.

Prenotazione non necessaria, potete presentarvi direttamente al punto d’incontro o contattare la guida Rita Annunziata 335 8435907

La visita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

Si consigliano scarpe comode.

Una visita alla scoperta di alcuni particolari e curiosità che probabilmente non avrete mai notato passeggiando per il centro storico di questo ridente borgo. Entreremo anche nella chiesa romanica di San Giacomo ricca di preziosi tesori.

Tour delle ville con barca privata

Partenza da villa Carlotta e da Bellagio

Sabato 15-29 agosto 2020 – ore 14,15 e 14,30 (durata un’ora)

Incontro c/o il pontile della navigazione di fronte a villa Carlotta a Tremezzo – ore 14,15

Oppure

Incontro c/o la grande palma di fronte all’hotel Splendide a Bellagio – ore 14,30

Costo :€ 15,00, per persona

Prenotazione obbligatoria (minimo 25 pax) entro le 24 ore precedenti rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com oppure contattando la guida Fiorella Casartelli 348 5114649

Questo tour, a bordo di una comoda barca privata, vi permetterà di ammirare nel migliore dei modi la

bellezza delle più famose dimore storiche affacciate sulle sponde del centro lago. Vi racconteremo

aneddoti storici e tante curiosità!

Lezzeno passeggiata alla Madonna dei Ceppi

Sabato 15-22-29 agosto 2020 – ore 10,00 (durata 2 ore)

Incontro c/o info point Lezzeno località Chiesa di fianco imbarcadero navigazione

Costo per persona € 10,00, per associati Promobellagio /Prolezzeno e ospiti in strutture ricettive Promobellagio /Prolezzeno €8,00 per persona

Prenotazione obbligatoria quanto prima rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com o contattando l’accompagnatore di media montagna Luca Ferrari 348 7480045

Si chiede, gentilmente, di lasciare un recapito telefonico al momento della prenotazione.

L’escursione sarà annullata in caso di cattivo tempo.

Obbligatorie scarpe comode.

Una passeggiata per scoprire angoli interessanti e molto caratteristici di Lezzeno. Dopo una salita di circa 30

minuti, arriveremo al santuario della Madonna dei Ceppi e poi proseguiremo fino all’agriturismo omonimo con una vista meravigliosa sul lago. Chi lo desidera potrà fermarsi per un aperitivo o per pranzo, poi la guida vi indicherà come tornare.

Giro delle frazioni di Lezzeno

Martedì 18-25 agosto 2020 – ore 10,00 (durata 2 ore)

Incontro c/o info point Lezzeno località Chiesa di fianco imbarcadero navigazione

Costo per persona € 10,00, per associati Promobellagio /Prolezzeno e ospiti in

strutture ricettive Promobellagio /Prolezzeno €8,00 per persona

Prenotazione obbligatoria quanto prima rispondendo a questa mail events@guidelagodicomo.com o contattando l’accompagnatrice Federica 339 2797837

Si chiede, gentilmente, di lasciare un recapito telefonico al momento della prenotazione.

L’escursione sarà annullata in caso di cattivo tempo.

Con partenza dalla frazione Chiesa, un tour di circa due ore vi porterà alla scoperta di alcune delle più caratteristiche frazioni di questo “lunghissimo” e misterioso paese. Vi racconteremo curiosità, aneddoti e fatti storici importanti legati a questa località.

Villa Carlotta

Domenica 16-23-30 agosto 2020 – ore 11,00

Incontro all’ingresso della Villa.

Si chiede, gentilmente, di presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza.

Costo per persona € 18,00 (ingresso + guida)

Prenotazione non necessaria, potete presentarvi direttamente al punto d’incontro o contattare la guida Fiorella Casartelli 348 5114649

La visita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

La visita comprende l’interessante museo con sculture e dipinti neoclassici e romantici e una passeggiata nel giardino con più di 800 varietà di alberi e fiori che in questo periodo presentano stupende fioriture.

Lecco.. su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno..

Domenica 2 -9 agosto 2020 – ore 10,30 (durata circa un’ora e trenta minuti)

Incontro c/o ingresso hotel NH Ponte vecchio di Lecco in via Visconti, 84

Si chiede, gentilmente, di presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza

Costo per persona € 8,00

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le 24 ore precedenti contattando la guida Daniela Montani 347 6235504 indicando numero e nominativo dei partecipanti

La visita si svolgerà con qualsiasi condizione meteo

Visita guidata alla scoperta di una ridente cittadina circondata dai.. “monti sorgenti dall’acque..” tanto cari ad Alessandro Manzoni. Passeggiando sul lungolago e tra vicoli e piazze del centro storico, ammireremo e conosceremo luoghi e monumenti evocativi della storia e di molte curiosità legate ad un luogo unico e ricco di emozioni.

Lecco – Villa Manzoni

Domenica 23 agosto 2020 – ore 10, 15 (durata 90 min.)

Incontro c/o l’ingresso di Villa Manzoni in località Caleotto, via don Guanella, 1

Si chiede gentilmente di presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza

Costo per persona €12,00 (ingresso +guida)

Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le 24 ore precedenti la visita contattando la guida Daniela Montani 347 6235504 indicando numero e nominativo dei partecipanti – la guida provvederà alla registrazione per l’ingresso dei prenotati così come richiesto dal museo. La visita si effettuerà

con numero massimo di 5 pax.

Visita guidata della residenza paterna di Alessandro Manzoni, che qui trascorse gran parte della sua giovinezza. Il museo, recentemente rinnovato, emoziona il visitatore curioso di conoscere la psicologia del grande Lombardo e le sue

vicende familiari.

Vi aspettiamo come sempre ma ora nel rispetto delle misure di sicurezza.

Tutti i partecipanti e la guida dovranno indossare la mascherina. Sarà necessario mantenere il distanziamento Come da ordinanza regionale n. 547 del 17-05-2020 il gruppo sarà composto da un massimo di 20 persone + la guida

Tutte le visite guidate sono considerate proprietà intellettuale delle guide che le svolgono, pertanto non è consentito filmare, registrare e prendere appunti.