Laboratori di cucina per NON CUOCHI appassionati

In Cartiera si ricomincia a cucinare insieme!

Laboratori per non cuochi appassionati, PRIVATE EDITION

per gruppi familiari o di amici, da 4 a 8 persone. Il grande spazio della Cartiera di via Piadeni a Como sarà dedicato soltanto a voi. Realizzeremo insieme un menù, da degustare in Cartiera se scegliete un brunch o un pranzo, oppure da mangiare comodamente a casa vostra se preferite preparare un aperitivo o cenetta.

I laboratori si svolgono in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative anticovid in vigore, in spazi regolarmente sanificati e con l’opportuno distanziamento tra i partecipanti.