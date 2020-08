La travolgente Jane Jeresa in concerto a Cernobbio

Lasciatevi coinvolgere dal sound caldo e vibrante di Jane Jeresa il 22 agosto live a Cernobbio. E’ proprio la cantante africana l’animatrice di “In prossim’arte” la rassegna estiva cernobbiese in versione speciale per via delle limitazioni dovute al contenimento dell’epidema Coronavirus. Nonostante questo il Comune in collaborazione con i commercianti e dell’associazione Music for Green Events ha allestito un programma gratuito e piacevole che comprende anche la musica live

Venerdì in Piazza Belinzaghi, Jane Jeresa, energica front woman vista in diversi programmi televisivi in ​​Italia come Fiesta Latino Tv8 e Kids Got Talent, proporrà un repertorio soul e funk di grandi classici del genere e suoi brani originali come Beautiful Angel, Run Away Man