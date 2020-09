La Musicheria Letteraria – libri e autori in Piazza Martinelli

La musica e la letteratura hanno sempre molto da dire. E insieme formano un linguaggio che coinvolge tutti i sensi.

Per questo Le Sfogliatelle in collaborazione con L’Officina della musica, portano sul lago di Como, parole e libri, in una cornice magica, inaugurando

*La Musicheria letteraria*

il 5 settembre alle 19.30 in piazza Martinelli.

Ospiti dell’*Officina delle parole* sono:

– Sabrina Sigon con “Solo 12 minuti” Emersioni editore

– Simona Bennardo, Maria Luisa Barbera, Carla Negretti e Roberta Ganzetti, scrittrici che si firmano con lo pseudonimo Dora Markus, con “Pianerottoli alla deriva” New Press Edizioni

…e per la prima volta davanti a un pubblico gli Autori Vari del libro “La quarantena imperfetta” – Le Sfogliatelle Edizioni.

Ingresso gratuito.

il caso di pioggia l’evento avrà luogo presso L’Officina della Musica, via Giulini 4b – Como

Data l’esiguità dei posti disponibili è consigliata la prenotazione

Info e prenotazioni

e-mail: info@notasunota.it

mobile: 3492803945