JOJO RABBIT – proiezione speciale

Domenica 23 agosto alle 21 proiezione speciale, presso il cortile dell’Asylum a Camerlata, della straordinaria favola surreale

JOJO RABBIT di Taika Waititi

vincitore del premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale e candidato ad altre 6 statuette tra cui miglior film e miglior attrice non protagonista (Scarlett Johansson)

Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

PROIEZIONE:

DOMENICA 23 AGOSTO ORE 21 (in caso di pioggia lunedì 24)