Io sono natura – Incontri in Spina Verde

Io sono Natura: 4 incontri che ci permetteranno di conoscere meglio il Parco Regionale Spina Verde, a pochi passi da Como, esplorando i suoi differenti habitat.

Ma anche un viaggio interiore, in cui impareremo attraverso il corpo ed il respiro a conoscere meglio noi stessi: le nostre emozioni, i nostri desideri, le differenti parti che ci compongono.

Aria, Acqua, Fuoco, Terra. La natura che ci circonda sarà la nostra guida per un cammino dentro e fuori di noi.

L’ultimo appuntamento ci porta a scoprire l’elemento Aria.

La bellezza è tutta intorno a noi e in alcuni punti del Parco Regionale Spina verde la si può constatare chiaramente. Grazie ai punti panoramici del Parco si potrà respirare profondamente, ritrovando la nostra connessione con l’Aria davanti ad una visione mozzafiato.

MARA MILANESI

La sua vita è stata costellata da due passioni, una più recente ed una più costante: la natura e la natura umana.

Si è laureata in Scienze Naturali e la sua tesi l’ha portata portata a fare esperienze in Italia e all’estero, studiando i grandi cetacei. Successivamente, il suo desiderio di autenticità si è fatto sempre più forte e l’ha portata a diplomarsi in Counseling BiogestalIco prendendo, in contemporanea, l’attestato di Guida del Parco Regionale Spina Verde.

Il counseling ed il fare la guida hanno in comune il fatto di accompagnare le persone in un viaggio all’interno ed all’esterno di loro. Guidarle, per lei, è un grande privilegio.

Gli altri appuntamenti

ACQUA – 31 ottobre

FUOCO – 10 ottobre

ARIA – 24 ottobre

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30