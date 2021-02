Il campanellino d’argento e altre storie in musica

Sabato 27 febbraio A VOCE ALTA propone un pomeriggio all’Officina della Musica in Via Giulini 14 a Como per ascoltare storie lette a voce alta e animate da immagini e musiche. Sarà utilizzato anche il Kamishibai. {Il kamishibai (纸 芝 居), traducibile come “dramma di carta”, da Kami: Carta e Shibai: Teatro/Dramma, è una tecnica di narrazione giapponese.}

Si inizia alle 16 con una gustosa merenda e, al termine della lettura ci sarà anche un laboratorio creativo.

Ingresso libero con consumazione obbligatoria.

Richiesta la prenotazione entro venerdì 26 ~ email info@notasunota.it